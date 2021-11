Huhnhold setzt auf Wiedergutmachung

Die HSG Ascheberg/Drensteinfurt hat am Sonntag (7. Oktober), 18 Uhr, Spitzenreiter ASV Senden 2 in der Profilschule zu Gast. Die Rollen vor dem Derby sind klar verteilt – oder?

Alexander Seitz coacht im fünften Jahr die Handballer des ASV Senden 2. Eines war in dieser Zeit immer gleich: So zuverlässig seine Sieben die HSG Ascheberg/Drensteinfurt daheim bezwang, so chancenlos war sie, wann immer es in die Spielstätten der HSG ging. „Wäre ja ganz schön, ginge die Serie irgendwann zu Ende“, sinniert der Trainer der ASV-Reserve vor dem nächsten Bezirksligaderby am Sonntag (7. Oktober), 18 Uhr, in der Profilschule.

Natürlich haben die in der Vergangenheit meist einseitigen Duelle mit dem Thema Kunstharz zu tun. In Senden wird der Griff ins Töpfchen geduldet, in Ascheberg und Drensteinfurt ist er streng verboten. Weshalb Seitz im Training auf die Präzision der Pässe Wert gelegt hat. Damit die, auch ohne Schmiermittel, die gewünschten Empfänger erreichen. Das Tabellenbild spricht ebenfalls für die Gäste. Senden ist ungeschlagener Erster (9:1 Punkte), Aufsteiger Ascheberg/Drensteinfurt Drittletzter (4:6).

Heinz Huhnhold, der Coach der Spielgemeinschaft, macht sich trotzdem nicht vor Angst in die Hose: „Natürlich sind die Sendener Favorit. Und wenn uns wieder so eine Vielzahl an Fehlern wie am vergangenen Wochenende unterläuft, wird der ASV diese noch gnadenloser bestrafen.“ Auf der anderen Seite hätten seine Schützlinge nach der peinlichen 21:31-Pleite bei Preußen/Borussia Münster Besserung gelobt. Und: „So ein Derby kann ja auch Kräfte freisetzen.“