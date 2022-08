Immer wieder sonntags . . . – Davaria Davensberg verliert erneut

Mirhat Atalan, Spielertrainer des SV Davaria Davensberg, kann es „nicht mehr hören“. Sonntag für Sonntag kommt der Coach des jeweiligen Gegners zu ihm, gratuliert zur Eins-A-Leistung der hiesigen B-Liga-Fußballer – und entschuldigt sich fast für den unverdienten Sieg der eigenen Elf. Das war nach dem Pokal-Aus der Davaren gegen Rinkerode so und im Anschluss an die bisherigen Auftritte in der Meisterschaft beim SV Südkirchen (0:3) sowie am Sonntag, daheim, gegen den Werner SC 2 (1:3) nicht anders.

Knackpunkt in allen drei Pflichtspielen: wie verschwenderisch die Davensberger mit ihren Torgelegenheiten umgehen. „Reine Kopfsache“, meint der spielende Coach. „Im Training machen die Jungs die Dinger mit verbundenen Augen rein. Aber sobald im Spiel die erste erfolgversprechende Aktion misslingt, bleibt das für den Rest der Partie in der Birne des Einzelnen drin.“ Während sich die generischen Teams als Meister der Effizienz entpuppen.

So auch vorgestern: Mit der ersten Torannäherung war die Landesliga-Reserve aus Werne prompt erfolgreich. Michael Aschoffs Versuch, wohl eher als Kopfballverlängerung gedacht, plumpste ins lange Eck (23.). Während auf der anderen Seite Serwen Agirman, Exoce Ndosa, Andre Gervais Meva‘ A Oyono, Rojhat Atalan und später der eingewechselte Pantaleone Lumare unter den Augen von Ex-Coach Ismail Atalan teils spektakulär scheiterten. So blieb es bei dem einen Tor durch Mahmoud Mahmoud (52.), für den WSC 2 netzten Dennis Kaminski (50./FE) und Janis Leenders (90.+3) zwei weitere Male. Zu allem Überfluss riss bei Mirhat Atalan die Achillessehne, es droht eine sechsmonatige Zwangspause.