17 Monate hatte Andrea Eling keine Wettkämpfe mehr bestritten. Der letzte, kurz vor Corona, ging im Februar 2020 in Südafrika über die Bühne – im Rahmen eines Trainingslagers für eine WM, die nie stattfand. So gesehen wurde die international erfolgreiche Rettungsschwimmerin jetzt, bei ihrem Comeback in Ostende, in vielfacher Hinsicht ins kalte Wasser geworfen.

Zum einen war da das selbst im Sommer nicht eben wohltemperierte Nass des Ärmelkanals. Zum anderen ging es im belgischen Seebad sofort von null auf hundert: kein lockeres Reinkommen bei einer Wald- und Wiesen-Veranstaltung, sondern gleich das Rennen um die EM-Startplätze. Und drittens markierte die Qualifikation zu den kontinentalen Titelkämpfen ab Mitte September in Castellón/Spanien für die 20-Jährige eine Zäsur: Es war das erste Kräftemessen mit den Erwachsenen. Zwar ist Eling bereits mehrfache Europameisterin, aber eben bislang „nur“ im Juniorenbereich. „Ich wusste vorher also pandemiebedingt eh nicht genau, wo ich stehe, und musste dann auch noch gegen mir teils völlig unbekannte Leute antreten.“

Erstes Kräftemessen mit den Erwachsenen

Seit Ostende weiß die Polizeistudentin: Mit den Senioren kann sie problemlos mithalten – gerade in ihren Paradedisziplinen. Im Surf Ski Race erklomm Eling die oberste Stufe des Podests. „Das war der Wettkampf, den ich unbedingt gewinnen wollte“, so Eling, die sich im Kanu bekanntlich pudelwohl fühlt (bei den Spezialistinnen holte sie im Vorjahr einen NRW-Titel). Beim Beach Flags (eine Art Reise nach Jerusalem für extrem Fortgeschrittene) wurde sie Dritte, im 90-Meter-Beach-Sprint Vierte (und Erste mit dem deutschen Quartett).

Andrea Eling Foto:

In allen drei Teilübungen schaffte Eling die EM-Quali, dazu in „drei bis vier Staffeln“. Vor allem im Beach-Sprint sei Team Deutschland ein ernsthafter Medaillenanwärter an der Costa Blanca – „obwohl wir mit Abstand die Jüngsten sind“.

Ein weiterer Vorbereitungswettkampf wurde coronabedingt gestrichen. Fit muss sich Eling bis zur Europameisterschaft somit auf dem Trockenen halten. Im Stadion am Siepenweg drehe sie regelmäßig ihre Laufrunden. Außerdem ist sie im benachbarten Werne Stammgast in einem Kraftstudio.