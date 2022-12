Intensiv, aber lehrreich – Heitmann und Tüns erwerben B-Lizenz

Daniel Heitmann und Marian Tüns haben erfolgreich ihren Trainerlehrgang absolviert. Nur eines haben die beiden Coaches des SV Herbern U 23 in Kaiserau nicht gelernt.

Dass Daniel Heitmann ein bisschen was vom Coachen versteht, wusste man natürlich vorher schon. Zur vollsten Zufriedenheit seines Vereins hatte er anfangs die dritte Mannschaft des SV Herbern angeleitet, ehe er 2019 die U 23 übernahm. Nun haben Assistent Marian Tüns und er es auch schwarz auf weiß: Seit ein paar Tagen sind beide im Besitz der B-Lizenz.

Früher war es bei den Lehrgängen in Kaiserau nicht unüblich, dass dort ehemalige Bundesliga- oder sogar Nationalspieler, Seite an Seite mit den Amateuren, für den Trainerschein büffelten. Mit prominenten Sitznachbarn können Tüns und er indes nicht aufwarten: „Die haben inzwischen wohl ihre Spezialkurse.“ Aber Heitmann war ja auch nicht dort, um über Kabinen-Interna zu lachen, Selfies zu machen oder sich ein Autogramm zu holen.

Anderer Blick auf die Dinge

Sich den lieben langen Tag „mit nichts anderem als Fußball“ zu befassen, sei „intensiv“, aber eben auch lehrreich gewesen: „Klar liest man privat mal hier, mal da was, kann auf seine Erfahrungen als Spieler zurückgreifen. Aber im Seminar bekommst du einen komplett anderen, viel detailreicheren Blick auf die Dinge. Das sind ja alles Ausbildungsprofis beim Verband“. Teamtaktisches werde verhandelt, vor allem aber der Frage nachgegangen, „wie man den Spieler individuell hilft“, etwa in puncto Bewegung oder Position auf dem Rasen.

Ob er auch gelernt habe, wie man eine Ergebniskrise beendet? „Leider nicht“, sagt Heitmann und lacht. Seit sechs Runden wartet sein Team auf einen Sieg. Freilich seien zuletzt nicht nur die Resultate ausgeblieben, „auch die Leistungen haben teils nicht gepasst, wenn ich an Rinkerode oder Schapdetten denke“. Um nicht im neuen Jahr gleich unter Druck zu geraten, solle im alten tunlichst Zählbares her. Am Sonntag (4. Dezember), 15 Uhr, gastieren die Blau-Gelben bei Saxonia Münster.