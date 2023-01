Julian Wiedenhöft genetisch vorbelastet

Foto:

Austragung Nummer 35 des Davertpokals findet, wie berichtet, in abgespeckter Form statt. Zum ersten Mal seit 1996 nehmen keine 16 Mannschaften teil, sondern nur zehn – verteilt auf zwei Gruppen. Dadurch entfallen auch der Freitagabend und der Sonntag, an dem traditionell die Zwischenrunde und die K.o-Duelle ausgetragen wurden. Los geht’s am Samstag (7. Januar) um 13 Uhr, die beiden Ersten und Zweiten ermitteln ab etwa 18.40 Uhr über Kreuz die Endspielteilnehmer. Jedes Vorrundenmatch dauert 14 Minuten (ohne Pause), danach geht’s über jeweils zweimal acht Minuten.,Unverändert sind die Indoor-Regeln des Verbandes. So gilt ein generelles Grätschverbot, gekickt wird mit dem Futsal-Ball. Die Torhüter müssen sich in der eigenen Hälfte nach spätestens vier Sekunden vom Spielgerät trennen.,Auf den Tribünen der Profilschule dürfte es – wie vor der Pandemie – voll werden. Wer keinen Platz mehr in der Halle findet, kann die Partien auf einem Bildschirm im Foyer verfolgen. (flo)