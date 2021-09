Kein Sieger im Derby

So wort- wie gestenreich Tino Grote die 95 Derbyminuten verfolgt hatte, so sprachlos war der Interimscoach des SV Davaria Davensberg kurz nach dem Abpfiff: „Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Wie kann man nach diesem Spielverlauf den Sieg noch aus der Hand geben?“

Indem man, wie der Interimscoach einräumte, als er wieder bei Stimme war, allzu oft die Deckung entblößt. Das vielleicht Bemerkenswerteste an dem 1:1 (0:0)-Unentschieden im Gemeindeduell war, dass der Gast aus Herbern zwar eine Stunde in Unterzahl agierte, dafür aber erstaunlich viel Platz hatte, um immer wieder gefährlich vor dem von Andreas Stilling gehüteten Davaren-Tor aufzutauchen.

Aber der Reihe nach: In der ersten halben Stunde war das Match relativ ausgeglichen. Dann drohte der quirlige Issam Benasaid Helge Dahms zu enteilen. Herberns Innenverteidiger wusste sich nur mit einem Textilfoul zu helfen. Weil er dabei letzter Mann seines Teams war, zückte der Referee Rot.

Tino Grote (r.) und Hendrik Bolle bejubeln das Tor zum zwischenzeitlichen 1:0. Foto: Foto: flo

Davensberg drückte zu Beginn der zweiten Hälfte. Benedikt Godek traf auch, stand dabei aber nach Ansicht des Unparteiischen im Abseits. Dann doch das 1:0: Thanuyen Markandesar, erst wenige Minuten in der Partie, traf nach Mahmoud Mahmouds Einwurf ausgesprochen sehenswert per Seitfallzieher.

„Kann man trotzdem besser verteidigen“, fand Daniel Heitmann. Besonders lange ärgern über den Rückstand musste sich der Coach der Besucher indes nicht. Nur 180 Sekunden später ließ der ebenfalls eingewechselte Tim Rahenbrock Jahja Raed ins Leere grätschen und schlenzte den Ball gekonnt ins obere rechte Eck. „Die Jungs haben nach dem Platzverweis und dem Gegentor eine tolle Moral bewiesen“, freute sich Heimann. Um ein Haar hätte Jannik Närdemann aus der Distanz sogar noch zum 1:2 getroffen.

Und Grote? Der lobte „das Engagement der Jungs“. Wirklich freuen mochte sich der Coach über den ersten Saisonzähler der Davaren indes nicht: „Dafür hatten wir einfach zu viele gute Einschussgelegenheiten.“

Davaria: Stilling – Bruck, Atalan (76. Markandesar), Can, Bolle (62. Pravdic) – Ermann (80. Mahmoud), Kaiser, Raed, Dirani – Godek, Benasaid – SVH 2: Zurloh – Paschedag, Walters, Hülk, Mangold – J. Närdemann, Gröne (62. Jäger) – T. Schütte (40. Rahenbrock), Le. Krampe (72. Sondermann), Harhoff – Kortendick. Tore: 1:0 Markandesar (84.), 1:1 Rahenbrock (87.). Rot: Walters (35./SVH 2).