Knallerpaarung in Runde zwei?

So richtig reizvolle Duelle gibt es für die hiesigen Klubs in Runde eins nicht, sieht man mal vom Gastspiel des SV Herbern beim Top-Bezirksligisten Greven 09 ab. Schlagartig ändern könnte sich das im Sechzehntelfinale.

Haben in Greven was gutzumachen: SVH-Coach Benjamin Siegert und sein Team.

Dass die Fußballer des TuS Ascheberg denen des SV Herbern die Daumen drücken, kommt eher selten vor. Man weiß um die jahrzehntealte Rivalität. Aber dieses eine Mal, im Kreispokal, wünscht Oliver Gellenbeck, der sportliche Leiter und Abteilungsvorsitzende des TuS, dem großen Nachbarn nur das Beste. Dass der SVH sich in Runde eins – was schwer genug werden dürfte – beim Top-Bezirksligisten Greven 09 durchsetzt. Gellenbeck tut das natürlich nicht, weil er ein ausgewiesener Fan der Blau-Gelben wäre, sondern vor allem aus eigenem Interesse. Sollten die Ascheberger nämlich ihre Hausaufgaben erledigen und das Auftaktmatch beim SC Türkiyem Münster (Kreisliga B 1) gewinnen, käme es Mitte September in Runde zwei an der Nordkirchener Straße zur Knallerpaarung schlechthin: der A-Ligist, daheim im Gemeindederby gegen den Landesligisten.

Angesetzt ist die erste Runde für den 22. August. Wobei bereits feststeht, dass die Herberner auf einen anderen Termin ausweichen müssen, da die Nullneuner an besagtem Sonntag im Pokal auf Verbandsebene im Einsatz sind. „Schön wäre, wenn dass Match in Greven gleich drei, vier Tage später steigt“, schlägt SVH-Geschäftsführer Dominik Reher vor. Gerade vor dem Hintergrund, dass Herbern am ersten Ligaspieltag (29. August) aussetzt und „wir so ein zusätzliches, attraktives Pflichtspiel zur Vorbereitung hätten“. Auch die Herberner hätten nichts gegen ein Zweitrundenduell in Ascheberg einzuwenden. Reher erinnert in dem Zusammenhang allerdings an die Saison 2019/20, in der die Blau-Gelben, als Titelverteidiger, in Runde eins mit 2:4 nach Elfmeterschießen an den Emsstädtern scheiterten: „Wir haben also noch was gutzumachen.“

Otti träumt von Kinderhaus

TuS-Ligakonkurrent BW Ottmarsbocholt, der am 22. August den SC Hoetmar (Kreisliga A 1) zu Besuch hat, träumt derweil von einer sportlich sogar noch reizvolleren Herausforderung. Im Falle des Weiterkommens hätten die Blau-Weißen am 16. September womöglich den hochambitionierten Westfalenligisten Westfalia Kinderhaus (muss zunächst bei Münster 08 ran) zu Gast. „Das wäre ein absolutes Highlight und wird die Jungs in der ersten Runde zusätzlich motivieren“, meint Ottmarsbocholts sportlicher Leiter. Gleiches gelte freilich auch für Hoetmar.

Landesligist VfL Senden tritt am vierten Augustsonntag bei SW Havixbeck (Kreisliga A 3) an, A-Ligist Davaria Davensberg bei einem Qualifikanten (RW Milte oder SC Müssingen/beide Kreisliga B 2).