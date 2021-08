Kommt Rot-Grün bald aus der Mode?

In der Serie A sind grüne Jerseys ab 2022 Geschichte. Und auch unter Bundesliga-Fans wird heiß darüber diskutiert, wie lange Mönchengladbach, Bremen oder Aufsteiger Greuther Fürth noch in den angestammten Vereinsfarben auflaufen. Mit Modefragen, bekanntlich eine Kernkompetenz der Italiener, hat das nichts zu tun. Vielmehr sollen sich die Spieler auf den TV-Bildern künftig besser vom Rasen abheben – insbesondere auf den kleinen mobilen Endgeräten. Aber auch Menschen, die unter einer Rot-Grün-Sehschwäche leiden, sollen von der Neuregelung profitieren.

Von einem Leiden mag Dr. Bert Risthaus, bezogen auf die eigene Person, nicht sprechen. Die erblich bedingte Fehlsichtigkeit sei bei ihm weder besonders ausgeprägt, noch schränke sie ihn im Alltag ein. Ein Mal jedoch habe ihm dieses kleine Handicap zu schaffen gemacht, erinnert sich der Mann, der bis 2020 hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Ascheberg war.

Allstar-Game

Bei der Einweihung des Kunstrasens vor elf Jahren traf an der Nordkirchener Straße die Bunte Koalition aus Rat und Verwaltung auf den Verein Pro Ascheberg. Als Risthaus erst den „giftgrünen“ Untergrund und dann die eigenen Trikots im satten TuS-Grün sah, wurde er blass. „Fehlt noch, dass das andere Team in Rot spielt“, durchfuhr es ihn. Klar, in welcher leuchtenden Signalfarbe der Gegner antrat.

„Hinzu kam, dass ich kurzsichtig bin und ein ziemlich lausiger Fußballer“ (an der Stelle kokettiert Risthaus laut Augenzeugenberichten ein wenig). Also gab er den letzten Mann und „pöhlte alles weg, was auf mich zukam“. Wer Freund und wer Feind war, versuchten ihm im Zweifel die Kollegen rechtzeitig zu übermitteln. Insofern kann Risthaus dem Vorstoß vom Stiefel zwecks besserer Unterscheidbarkeit durchaus was abgewinnen.

Der Chef der betreffenden TuS-Abteilung, Oliver Gellenbeck, beschwichtigt trotzdem vorsorglich alle Fußballtraditionalisten im Ort: „Wappen und Logo werden immer grün bleiben.“ Auch schaue das Fernsehen ja nicht regelmäßig beim hiesigen A-Ligisten vorbei. Und: „Wir haben jetzt schon weiße, schwarze sowie orangene Ausweichtrikots im Sortiment.“

Nicht befürchten müssen beinharte Fans des Klubs, dass ihre Lieblinge – wie der Erzrivale SV Herbern – fortan Blau und Gelb tragen. Auch diese Form der Fehlsichtigkeit gibt es – wenngleich deutlich seltener als die Rot-Grün-Sehschwäche.