Krajewski und Co. trotzen dem Regen

Gold in Tokio, Platz eins und zwei am Donnerstag mit Caspar in Herbern: Julia Krajewski.

Vorsichtige Frage aus dem Richterhäuschen: „Will noch jemand reiten?“ Ganz unberechtigt ist die Frage nicht, gerade schüttet es wieder heftiger. Und tatsächlich trauen sich nur noch zwei Paare in den Parcours. Selbst einige der sonst so hartgesottenen Berufsreiter verzichten dankend bei dem Schietwetter. Andere, wie Amelie Tönnissen, werfen sich die Regenjacke über und fertig. „Nur im Tennis wird bei Regen unterbrochen“, bemerkt Vater Thomas Tönnissen trocken, die Tochter und Charly verpassen eine Platzierung in der M*-Springpferdeprüfung am ersten von vier Tagen beim Turnier des RV Herbern um Haaresbreite.

Marius Brinkmann der auf Unico Siebter wird und ein noch besseres Abschneiden verfehlt, weil am allerletzten Hindernis eine Stange fällt, findet, „dass so ein Regenguss bei einer Freiluftsportart dazugehört – auch wenn sich gerade die jungen Pferde manchmal erschrecken, wenn sie in den Wasserlachen ihr Spiegelbild sehen.“ Vereinskollege Eike Felix Thamm, auf Crazy Cornet Fünfter, findet es grundsätzlich gut, „dass nach der langen Trockenphase endlich was runterkommt. Zumal der Boden hier in Herbern das ganz gut abkann.“

Noch besser als der Steverstädter schneiden am Donnerstagnachmittag zwei Lokalmatadorinnen ab: Marie Ligges mit Chiavari als Vierte und Johanna Schulze Thier, die auf Quentin die eine Abteilung gewinnt (der Sieg in der anderen geht an Katharina von Essen vom RV Albachten und ST-Line).

Vielstarterin Ligges musste sich in der L-Springpferdeprüfung zuvor auf Chellci Orange nur Vielseitigkeitsolympiasiegerin Julia Krajewski (RV Lingen) und Caspar, im M*-Springen Zweite, geschlagen geben. Die A*-Springpferdeprüfung gewann Brinkmann auf Nessie de Ness vor Lara Tönnissen und Cisanganda, die Reitpferdeprüfung Jana Marie Thamm (alle RV Lüdinghausen) mit Fantastica.