Kampf ist Trumpf in den Nachbarschaftsduellen – auch wenn Davensberg (am Ball: Mehdi Dirani) und Herbern 2 (hier Mathis Hülk) eher übers Fußballerische kommen.

Wer ist die Nummer eins in Ascheberg? Kommt drauf an. Nimmt man die Tabelle der Kreisliga A 2 zum Maßstab, dann ist die Sache relativ eindeutig: die U 23 des SV Herbern. Während Davaria Davensberg (acht Zähler) knietief im Abstiegssumpf steckt und auch der TuS Ascheberg (13) längst noch nicht auf der sicheren Seite ist, sind die Blau-Gelben (21) derzeit starker Fünfter.

Blickt man dagegen nur auf die direkten Duelle der drei Ortsnachbarn, dann hat der TuS klar die Nase vorn. Die Gemeindemeisterschaft, sie wird in dieser Saison an den Spieltagen zwei, drei und vier entschieden. Und der inoffizielle, aber durchaus prestigeträchtige Titel ist den Aschebergern nach drei von vier Duellen fast nicht mehr zu nehmen. Einem Remis gegen Herbern (2:2) folgten das 4:1 über die Davaren sowie ein 2:1, kurz vor der Winterpause, beim SVH. Macht beachtliche sieben Zähler.

Herbern kommt auf zwei, Davensberg gar nur auf einen. Beide treffen am Sonntag (6. März), 13 Uhr, am Siepenweg direkt aufeinander. Da das Hinspiel 1:1 endete, kann die Elf von Daniel Heitmann den TuS nicht mehr abfangen. Die Davaren müssten dafür nicht nur Herbern, sondern auch die Ascheberger (gastieren sieben Tage drauf, 15 Uhr, am Rinkeroder Weg) bezwingen – und zwar deutlich. Woran man angesichts der fürchterlichen Vorbereitung des SVD kaum glauben mag.

TuS im besten Sinne eklig

Dass der TuS sich wohl die Derby-Krone aufsetzen wird, kommt für den sportlichen Leiter, Oliver Gellenbeck, nicht von ungefähr. Ein „im besten Sinne ekliger Gegner zu sein“, gehöre zur DNA des Klubs. Im Kicker-Sprech: kratzen, beißen, spucken. Was ja nicht ausschließe, mitunter einen gepflegten Ball zu spielen. Aber dem Kontrahenten mit unbedingter Leidenschaft den Schneid abkaufen: Diese TuS-Tugend komme in den Nachbarschaftsbegegnungen besonders zum Tragen.

Ein weiteres Plus: Fast alle Spieler sind Ur-Ascheberger. Die besondere Rivalität zu SVH und SVD haben sie mit der Muttermilch aufgesogen und in zig Derbys gepflegt. Wohingegen Herbern (normal für eine U-Auswahl) und Davensberg häufiger ihr Personal austauschen. Heitmann sieht das so: „Natürlich sind auch meine Jungs heiß darauf, diese Spiele zu gewinnen. Aber viel mehr als Siege über den TuS oder die Davaria zählt der Ausbildungsgedanke – die Spieler zu entwickeln und ihnen so die Möglichkeit zu geben, vielleicht mal in der Ersten Fuß zu fassen.“

Für Davensbergs Sportchef Tino Grote steht „über allem die Einstellung. Wenn die nicht passt, dann verlierst du halt in Hoetmar 2:10. Dann hast du auch im Derby keine Chance. Da kannst du noch so gute Flemmer in deinen Reihen haben.“ „Molos“ Hoffnung: Dass das Debakel am Dienstag „allen die Augen geöffnet hat“. Und „dass es in Herbern besser wird als in Hoetmar. Schlechter geht nämlich nicht.“