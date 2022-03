Luis Krampe hat doppelt Bock auf das Derby

Foto:

Übermäßig viel Schnee sollte besser nicht fallen. „Ich weiß gar nicht, ob wir einen farbigen Ball haben“, scherzt Benjamin Siegert, Coach des SV Herbern, vor der Mutter aller Landesliga-Derbys am Freitag (1. April), 19.30 Uhr, zwischen den Blau-Gelben und dem Werner SC. So oder so: Da auf dem Kunstrasen am Siepenweg gekickt wird, dürfte einer Ansetzung nichts im Weg stehen. Der Glühwein ist aufgesetzt, die Spieler sind hochmotiviert – auch und gerade aufgrund der so knappen wie unglücklichen 0:1-Niederlage im Hinspiel. Die sei „natürlich noch in den Köpfen der Jungs drin“, weiß Siegert. Wobei die Situation heute eine andere sei: „Wir hatten damals extreme Personalprobleme.“ Aktuell ist Herbern nahezu vollzählig, zudem mache der jüngste 2:1-Sieg in Borken Mut: „Letztlich geht es auch gegen Werne darum, größere Fehler zu vermeiden. Gerade weil ich nicht damit rechne, dass es eine Flut an Torraumszenen gibt. Gehen wir so konzentriert wie am Sonntag zu Werke, dann ziehen wir das Ding.“ (flo)