Lukas Scholdei von GW Nottuln zum SV Herbern

Landesligist SV Herbern vermeldet den ersten Neuzugang für die kommende Saison. Lukas Scholdei wechselt von Westfalenligist GW Nottuln an die Werner Straße. Der 22-Jährige ist auf der Sechser- oder der Achter-Position einsetzbar. „Damit passt er perfekt in unser Anforderungsprofil“, teilt SVH-Geschäftsführer Dominik Reher mit. Scholdei sei „ein junger und variabler Spieler, der gut ausgebildet wurde und bereits Erfahrungen im leistungsorientierten Amateurfußball gesammelt hat. Wir sind davon überzeugt, dass er trotz seines jungen Alters direkt eine gute Rolle bei uns in der Zentrale einnehmen wird.“

Der neue Mann wurde in der U 19 von RW Ahlen ausgebildet, schloss sich danach dem TuS Hiltrup, ebenfalls Westfalenligist, an und 2020 dann den Grün-Weißen. In der laufenden Saison kommt der künftige Herberner bislang auf sieben Kurzeinsätze für die Mannschaft von Roland Westers.