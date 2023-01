Magische Momente – VfL Senden brilliert und siegt

Seit 1987 gibt es den Davertpokal. Seit 1987 Dauergast: der VfL Senden. Und seit 1987 mussten Fans wie Fußballer aus der Stevergemeinde auf den ersten Triumph beim Ascheberger Budenzauber warten – bis Samstag, 20.03 Uhr. Da war es, nach 36 langen Jahren, so weit. Da schnappten sich die Sendener, endlich, den Pott. Nach einem 2:1 (1:0) im Endspiel über Ausrichter SV Herbern. Und, einhelliger Tenor in der pickepackevollen Halle der Profilschule: Der Sieg war, über den ganzen Tag betrachtet, so was von verdient.

Hacke, Spitze, VfL

Budenzauber trifft es übrigens ganz gut. Es waren wahrhaft magische Momente dabei. Etwa im Halbfinale, als der VfL Eintracht Werne mit 9:2 vermöbelte. Jürgen Sinev (später zum besten Turnierspieler gekürt) mit Wucht, Bruno Geister mit Finesse, Hendrik Heubrock mit Technik, Tim Castelle mit allem: Wow. Hacke, Spitze, VfL. Allein Geisters Treffer mit der Sohle zum 8:0 aus praktisch nicht vorhandenem Winkel: zum Verrücktwerden schön. Man hatte sich im Verlauf der Landesliga-Hinrunde ja schon gefragt, wo der Esprit, den dieses Ensemble von Hochveranlagten an guten Tagen versprüht, geblieben ist. Da war er wieder.

Dabei soll nicht verschwiegen werden, dass die Blau-Gelben, die sich mit dem dann elften Triumph zum alleinigen Rekordsieger hätten aufschwingen können, ein würdiger Endspielgegner waren. Wie Senden hatte sich die Elf von Julian Wiedenhöft in den fünf Matches zuvor nicht den Hauch einer Blöße gegeben. Die große taktische Disziplin, mit der die Gastgeber agierten, erinnerte ein bisschen an den Münster-08-Style, vor vier Jahren hatte Herberns Coach mit seiner damaligen Truppe den Turniersieg an der Nordkirchener Straße davongetragen. Im Finale legten Castelle (1.) und Marvin Tjaden (10.) vor. Doch nach Daniel Krügers zwölftem Treffer (12.) – kein anderer Spieler war häufiger erfolgreich – blieb es bis zum Ende spannend.

Herberns U 23 überrascht

Zu den Gewinnern der 35. Austragung zählte ohne Wenn und Aber auch die U 23 des SV Herbern. Der überraschende 3:2-Sieg gleich zu Beginn über Mitfavorit Westfalia Kinderhaus hatte dem Team von Daniel Heitmann und Marian Tüns letztlich den Weg in die Vorschlussrunde geebnet. Dort wehrte sich der A-Ligist im Duell mit der eigenen Erstvertretung ebenfalls nach Kräften, schnupperte nach Lars Overs’ Tor zum zwischenzeitlichen 1:2 sogar am nächsten Coup, ehe Mathis Hülk und – wer sonst? – Krüger den Sack zumachten. Finn Neuhaus traf mit der Sirene noch zum 2:4.