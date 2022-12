Marcel Bonnekoh macht Babypause

Sonntag, Derby in Ottmarsbocholt. Marcel Bonnekoh tigert 90 Minuten die Seitenlinie rauf und runter. Schreit, springt, gestikuliert – gibt also, wie immer, sein Maximum. „Wenn ich diesen Job mache“, pflichtet der Coach des TuS Ascheberg bei, „dann zu 100 Prozent oder gar nicht“. Und da demnächst ein paar Prozent für die Familie – Bonnekoh wird zum ersten Mal Papa – abfallen, ist im Sommer Schluss beim hiesigen Fußball-A-Ligisten.

So groß die Vorfreude auf den eigenen Nachwuchs ist – etwas Wehmut kommt beim 33-Jährigen schon auf, wenn er an das baldige Ende seines Engagements denkt: „Auch wenn die Zeit in Drensteinfurt unter Olli Logermann und jetzt beim TuS intensiv war: Die Truppe ist mir in den bisher eineinhalb Spielzeiten extrem ans Herz gewachsen.“

Gellenbeck voll des Lobes

Sportlich gab es seit seinem Amtsantritt eh wenig zu beanstanden. Auf die maximal unglücklich verlaufene Hinrunde 2021/22 folgte der recht souveräne Klassenerhalt, aktuell sortiert sich die Mannschaft im Mittelfeld der Tabelle ein – wo sie nach Expertenmeinung auch hingehört. Junge Leute wie die Hüging-Zwillinge, Fynn Claassen oder Nick Lakenbrink sind unter Bonnekoh und Assistent Oliver Glanemann zu Leistungsträgern gereift.

Oliver Gellenbeck, Abteilungs- und sportlicher Leiter an der Nordkirchener Straße, hat „Verständnis für Marcels Schritt, auch wenn es uns leid tut. Wir haben ein tolles Verhältnis, er passt super zu uns und macht das auf seiner ersten Cheftrainerstation sehr gut. Wir suchen jetzt einen Nachfolger und sind da in alle Richtungen offen.“ Das könne ein Spielertrainer sein, ein Novize wie seinerzeit Bonnekoh oder ein erfahrener Fuchs.

Suche nicht ganz einfach

Allerdings räumt Gellenbeck ein, dass es nicht ganz leicht werde, den Passenden zu finden: „Es fällt schon auf, wie viele Trainer sich zuletzt aus privaten Gründen zurückgezogen haben.“ Hinzu komme die Randlage: „Die Leute aus dem Raum Münster, mit denen ich bisher gesprochen habe, wollen lieber dort bleiben.“

„Den Kreis“ und „die Liga“ soll der künftige Coach laut Gellenbeck nach Möglichkeit kennen. Stallgeruch müsse er keinen haben, wenngleich Ehemalige an der Nordkirchener Straße – das gilt auch für das kickende Personal – immer gerngesehen sind. Glanemann werde dem TuS „in irgendeiner Funktion erhalten bleiben, „er will aber wohl nicht an vorderster Front stehen“. TuS-Abwehrmann Benedikt Vester, der das Team bis zur Verpflichtung Bonnekohs gemeinsam mit dem jetzigen Co-Trainer angeleitet hatte, steht für den Posten nach eigenen Angaben „zeitlich bedingt eher nicht zur Verfügung“.