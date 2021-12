Mats Feckler stehen viele Tore offen

Mats Feckler, 16 Jahre, aus Herbern, spielt seit 2017 bei Borussia Dortmund. Seit dem Sommer lebt er auch in der Reviermetropole. Der Weg zu den BVB-Profis wird trotzdem kein leichter sein.

Nutzt die Zeit zwischen den Jahren, um sich in der alten Heimat fitzuhalten: Mats Feckler.

Beine hochlegen zwischen den Jahren? Netflixen bei Chips und Cola? Fünfe gerade sein lassen nach der U 17-Bundesliga-Halbserie? Nicht mit Mats Feckler. Zwar hat der 16-jährige Herberner, der seit 2017 für Borussia Dortmund kickt, tatsächlich bis zum 10. Januar frei. Trotzdem trifft man ihn in diesen Tagen beinahe jeden Vormittag auf dem Kunstrasen am Siepenweg an. Zwei Stunden Extraschichten schieben mit Papa Jens. „Hart – aber gut“, lacht der Sohnemann und meint den Parcours mit mehreren Stationen, den Jens Feckler aufgebaut hat. Eine Art verschärftes Zirkeltraining. Ausdauer, Schnellkraft, vieles mit Ball – „besser jedenfalls, als nur zu laufen“, findet der Junior.