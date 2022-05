Mit Köpfchen – Reifer TuS Ascheberg gewinnt Derby

In diesem Duell der Mittelfeldstrategen ist Lennart Heubrock (r.) eher am Ball als der Davensberger Issam Benasaid.

Es ist ja nicht so, dass Davensberg in der Schlussphase irgendwas unversucht gelassen hätte. Außer Kelvin Shabani und Mahmoud Mahmoud, den Innenverteidigern, hielt es längst keinen Davaren mehr in der eigenen Hälfte. Nur darf man von einem gestandenen A-Liga-Fußballer halt schon erwarten, dass, wenn er mal freie Schussbahn hat, die Kugel aus acht, neun Metern Entfernung im Tor unterbringt. Und nicht in den Wolken (Benedikt Godek), auf der A 43 (Dennis Kreuzberg) oder im Nirwana (Jerome Willocks).

Zwar spielten die Ascheberger ihrerseits mehrere vielversprechende Konter eher schlampig zu Ende und ließen den Hausherren so ein Fitzelchen Resthoffnung. Weil sie zu dem Zeitpunkt aber bereits mit 2:0 (1:0) führten und der Gegner außer den drei geschilderten Aktionen offensiv herzlich wenig zu bieten hatte, fiel das nicht weiter ins Gewicht. Der TuS beseitigte dank des verdienten Derbyerfolges letzte Zweifel am Klassenerhalt, die Davaren müssen auf das nächste „Endspiel“ in zwei Tagen daheim gegen Hiltrup 2 hoffen.

Bereits in Hälfte eins war Ascheberg deutlich zielstrebiger. Yannick Westhoff prüfte Davensbergs Keeper Andreas Stilling aus der Distanz, Mirco Frenking verzog knapp, Jonas Hüging traf per Kopf das Lattenkreuz. Folgerichtig das 0:1, klasse vorbereitet von Westhoff, cool vollendet von Startelfdebütant Fynn Claassen (40.).

Ecke direkt verwandelt

Erst nach Tim Witthoffs direkt verwandelter Ecke zum 0:2 (68.) legte die Elf von Mike Raed den Vorwärtsgang ein, drängte, ohne abgeklärte Ascheberger wirklich in Bedrängnis zu bringen. „Die Jungs wollen ja. Aber muss ich ihnen ernsthaft beibringen, beim Schießen die Innenseite zu nehmen, statt es per Vollspann zu versuchen?“, fragte Davensbergs Coach und gab die Antwort gleich mit. TuS-Trainer Marcel Bonnekoh lobte die „taktische Reife“ seines Teams, das „hier eigentlich das dritte und das vierte Tor nachlegen muss.“

Davaria: Stilling – Bruck, Mahmoud, Shabani, Erman (78. Bolle) – Kleine (40. Kassassir), J. Raed – Willocks, Benasaid (66. Krämer), Kreuzberg – Godek. TuS: Kofoth – J. Hüging, Roberg, Zahlten, S. Hüging (57. Rüschenschmidt) – Sobbe, Heubrock (82. Brumann), Westhoff (77. Hölscher) – Witthoff, Claassen (60. Heinrich), Frenking. Tore: 0:1 Claassen (40.), 0:2 Witthoff (68.).