Muss ein Mal peng machen

Für den SV Herbern geht der Pflichtspielbetrieb am Sonntag (6. Februar), 15 Uhr, mit der Auswärtspartie beim TuS Altenberge weiter. Vor dem Re-Start stand SVH-Coach Benjamin Siegert unserem Redaktionsmitglied Florian Levenig Rede und Antwort.

In den vergangenen Wochen wurde sehr viel über Sie und Ihr Team geschrieben. Trotzdem war zu hören, dass die Vielzahl an Abgängen im Sommer innerhalb der Mannschaft gar kein großes Thema ist.

Siegert: Stimmt. Die Jungs sind so viel gelaufen in den vergangenen Wochen, dass gar keine Zeit mehr blieb, sich mit anderen Dingen zu befassen (lacht). Aber im Ernst: Ich denke, dass es für die Spieler – gerade für die, die schon so lange dabei sind – nicht einfach war, wie und wann sie den bevorstehenden Wechsel bekanntgeben. Jetzt, da diese Sachen geklärt sind, können sie sich wieder ganz auf den Fußball besinnen. Das hat man auch während der Vorbereitung gemerkt. So eine Entscheidung kann durchaus befreiend wirken.

Zu den Testspielen: Geplant waren fünf, drei sind es geworden – mit Blick auf Omikron eine ordentliche Quote.

Siegert: Sehe ich auch so. Die Leistungen waren ebenfalls in Ordnung, gerade gegen Kinderhaus und in Emsdetten.

Getroffen hat Herbern aber nur zwei Mal in 270 Minuten. Wie kann das angehen, wenn man Top-Stürmer wie Julian Trapp, Daniel Krüger, Robin Schwick oder Luis Krampe in seinen Reihen hat?

Siegert: Gute Frage, der Chancenwucher zieht sich wie ein roter Faden durch die komplette Saison. Vielleicht müssen die Jungs im Abschluss einfach noch gieriger sein. Dass sie die Qualität haben, weiß jeder. Nehmen wir Daniel, der – was in der Berichterstattung oft untergeht – unheimlich viel ackert. Ich denke, es muss bei ihm tatsächlich nur ein Mal peng machen, damit er wieder regelmäßig trifft.

Auch die Stabilität in der Deckung hat Ihnen mitunter gefehlt, etwa beim 2:6 gegen Heiden.

Siegert: Aber da sind wir ja wieder bei den Angreifern: Elf Mann attackieren, elf Mann verteidigen. Insofern ist es eher die Balance, die in der Hinrunde nicht immer gepasst hat.

Wobei gerade in der Defensive wichtige Leute teils monatelang verletzt waren. Sind aktuell alle an Bord?

Siegert: Nein, Julius Höring und Philipp Dubicki fallen noch eine Weile aus, Fynn Rottmann ist angeschlagen. Aber das ist beinahe Jammern auf hohem Niveau. So viele fitte Leute wie im Januar hatten wir in dieser Spielzeit noch gar nicht.

Klammert man das Heiden-Spiel aus, war Herbern schon seit Ende November mit drei gewonnen Spielen auf einem guten Weg.

Siegert: Richtig. Weil sich schon in der Phase die Lage etwas entspannt hatte – und der Trainer nicht mehr die Stiefel schnüren musste. Daher bin ich guter Dinge, wenn ich auf die nächsten Aufgaben schaue.

Altenberge war in den vergangenen Jahren – wie Herbern – ein Kandidat fürs obere Drittel, aktuell stehen beide Teams knapp überm Strich. Was ist da los beim TuS?

Siegert: Kann ich nur aus der Ferne beurteilen. Wie man hört, steht dort ebenfalls ein Umbruch an. So eine bevorstehende Blutauffrischung kann ja auch einen positiven Effekt haben. Von meinen Jungs jedenfalls weiß ich, dass sie sich in der Rückrunde für den SVH zerreißen werden. Die glühen in jedem Training. Die wollen sich nach so vielen Jahren bestmöglich aus Herbern verabschieden und ein bisschen was von dem zurückgeben, was sie diesem Verein verdanken. Am Sonntag was aus Altenberge mitzunehmen, wäre da ein guter Anfang.