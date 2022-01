Neues vom Uhlenbrock – Herberner zum TuS Hiltrup

Simeon Uhlenbrock übernimmt am Saisonende das Amt des Co-Trainers beim TuS Hiltrup. Denn künftigen Chefcoach am Osttor, Marcel Stöppel, kennt und schätzt der Ur-Herberner schon lange.

Als Simeon Uhlenbrock, der dem SV Herbern ähnlich verbunden ist wie Julian Wiedenhöft dem SC Münster 08 (siehe oben), vor einem halbem Jahr als U 17-Coach bei RW Ahlen anheuerte, da sagte er den WN, „dass eh klar ist, dass ich irgendwann zurückkehre. Das wissen auch alle beim SVH.“ Wieso dann Wiedenhöft und nicht er im Sommer den Cheftrainerposten an der Werner Straße übernimmt? Zutrauen würde er sich den Job grundsätzlich schon. Auch habe es „lose Treffen“ gegeben. Wie das so ist, „wenn man häufiger am Platz ist“. Nur seien zu dem Zeitpunkt die Verhandlungen mit dem TuS Hiltrup bereits „recht konkret“ gewesen. Beim ambitionierten Westfalenligisten übernimmt der Herberner am 1. Juli das Amt des Co-Trainers.

Keine Entscheidung gegen RWA

Von langer Hand geplant gewesen sei die Sache dennoch nicht, betont Uhlenbrock: „Ich war schon davon ausgegangen, dass ich länger in Ahlen bleibe. Zumal die Rahmenbedingungen top sind und mir die Arbeit dort wirklich Spaß macht.“ Wenn ihn an der jetzigen Beschäftigung überhaupt etwas störe, dann höchstens, „dass man sich bei 16-Jährigen immer auch um Sachen kümmern muss, die mit Fußball weniger zu tun haben. Die Jungs sind halt logischerweise nicht so selbstständig wie 18-, 19-Jährige.“

Dass er demnächst zu den Südstädtern wechselt, habe indirekt ebenfalls mit den Wersestädtern zu tun. Marcel Stöppel, den kommenden Cheftrainer der Hiltruper, kenne und schätze er, seit der damals Coach der U 19 in Ahlen war. Uhlenbrock hatte, Ende 2017 war das, gerade die A-Jugend des SV Herbern übernommen: „Personell hatten wir ziemliche Probleme und waren sehr froh, dass uns Marcel ein paar RWA-Leute vermittelt hat.“ Auch später, als Stöppel die U 16 beim MSV Duisburg verantwortete, „haben wir uns regelmäßig ausgetauscht“, so der 35-Jährige.

Beim TuS machen die Kumpels also gemeinsame Sache. Die Fahrzeit nach Hiltrup – Uhlenbrock wohnt in Rufweite des SVH-Stadions – sei „in etwa identisch mit der nach Ahlen“. Seine abschließende Mission: die Rot-Weißen vor dem Abstieg in die Bezirksliga zu bewahren.