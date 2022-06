Nicht immer gute Gastgeber

Fußball: Sommerturniere in Ascheberg

(Fast) rundum zufrieden waren die Organisatoren aus der Fußballabteilung des TuS Ascheberg mit den Jugend-Sommerturnieren. „Wir hatten viel Glück mit dem Wetter, und die angemeldeten Mannschaften sind auch alle gekommen“, freute sich Thomas Witthoff, Jugend-Obmann der TuS-Abteilung. „Mit den U 10-Teams des SC Wiedenbrück und der GSG Duisburg hatten wir diesmal auch zwei Mannschaften aus der weiteren Umgebung dabei. Wir hätten uns natürlich mehr TuS-Turniersiege gewünscht, wollten aber den Gästen den Vortritt lassen . . .“, so Witthoff augenzwinkernd.

Zu den nicht ganz so höflichen Ausnahmen zählte die heimische U 13, die in der Sechsergruppe ihres Turniers am Ende Zweiter wurde – hinter dem punktgleichen SV Herbern, der die gleiche Tordifferenz aufwies, aber zwei Mal öfter getroffen hatte. Ebenfalls wenig gastfreundlich war die Mädchen-JSG von SVH und TuS. Die JSG Herbern/Ascheberg Rot wurde ungeschlagen Erster vor Westfalia Kinderhaus, Herbern/Ascheberg Weiß hatte da mit nur einem Punkt aus vier Spielen schon mehr „Benimm“.

Die Ascheberger U 10 holte sich den zweiten Platz in der Vorrunde und wurde nach einem 0:3 gegen die GSG aus dem Revier Vierter. Die U 8 von Union Lüdinghausen verpasste dagegen den Einzug in die Finalrunde mit einem dritten Platz in der Vorgruppe. Dieses Schicksal teilten die jüngeren Union-Mannschaften beim U 7-Turnier. Verteilt auf die beiden Vorrundengruppen, wurde jedes der Lüdinghauser Teams Dritter mit drei Punkten.