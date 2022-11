Nichts Brisantes aus dem Kegelclub

In Senden steigt am Sonntag um 13 Uhr das Spitzenspiel in der Kreisliga B zwischen dem VfL 2 und Tabellenführer Davaria Davensberg. Die Gastgeber haben den Platz an der Sonne nach ihrer 1:4-Niederlage beim SV Südkirchen abtreten müssen, liegen aber nur einen Punkt zurück.

Ein ganz besonderes Spiel ist die Partie für Phillipp Roberg. Der Trainer von Senden 2 ist in Davensberg geboren und aufgewachsen. Er durchlief alle Jugendmannschaften und war schließlich Spieler der damaligen Davaria 2 (auch Kreisliga B), bevor er mit Anfang 20 als Jugendtrainer zum VfL wechselte. Heute wohnt der 34-jährige Lehrer auch in Senden.

Im Interview mit Christian Besse spricht Roberg über seinen Heimatverein und dessen Mannschaft sowie über die Aufstiegsambitionen des eigenen Teams.

Haben Sie noch Verbindungen zur Davaria?

Roberg: Die einzige ist Keeper Andreas Stilling, wir sind im selben Kegelclub. Da quatscht man natürlich über unsere Mannschaften, zumal wir ja in der gleichen Liga spielen. Über unsere direkte Konkurrenz haben wir aber noch nicht gesprochen.

Die Davensberger haben zuletzt sieben Mal in Folge gewonnen. Überrascht Sie der gute Lauf des Teams?

Roberg: Überhaupt nicht. Das ist eine der wenigen Mannschaften in der Liga, die wirklich Fußball spielen will. Einige Spieler kenne ich sehr gut: Exoce Ndosa habe ich in seiner Jugendzeit beim VfL trainiert. Und Mohammed Kassassir habe ich auf der Sekundarschule in Nottuln unterrichtet, da war er auch in der Schulmannschaft.

Haben Sie die Davaria in dieser Saison schon selbst gesehen?

Roberg: Nein. Wir spielen ja meist parallel. Und nach unseren eigenen Spielen schaue ich mir oft die Partien unserer Ersten und auch unserer A-Junioren an, mit denen ich in der vergangenen Saison in die Nachwuchs-Landesliga aufgestiegen bin.

Zurück zum VfL: Ist ein Aufstieg der zweiten Mannschaft Teil der Agenda?

Roberg: Der Verein möchte das, und die Mannschaft will es auch. Unsere Erste spielt ja bekanntlich in der Landesliga, und da wäre es schön, wenn die zweite Mannschaft in der Kreisliga A spielen würde. Das Problem ist, dass man das nicht planen kann, wie ja auch unsere 1:4-Niederlage in Südkirchen gezeigt hat. Zumal es neben Davaria noch weitere Konkurrenten gibt, die das Zeug zum Aufstieg haben – Südkirchen natürlich, aber auch Nordkirchen 2 und Werne 2.