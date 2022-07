Noch mehr „Kindergarten“ als sonst beim SV Herbern U 23

Die gute Nachricht: Auf Mirco Kortendick scheint weiter Verlass. Der mit zwölf Buden treffsicherste Herberner der Vorsaison (und einer der wenigen erfahrenen Kräfte im Aufgebot der U 23) schnürte im ersten Testspiel gegen Fortuna Schapdetten gleich wieder einen Doppelpack. Auch bei der Reserve des TuS Westfalia Wethmar trafen die Blau-Gelben zweifach. Blöd halt – und das die weniger guten News –, dass die Elf in beiden Vergleichen mit zwei weiteren A-Ligisten je vier Treffer kassierten.

Wobei: Wirklich Bauchschmerzen bereitet die Vielzahl an Gegentoren Daniel Heitmann nicht. „Wir kennen ja die Gründe und wissen das einzuordnen“, meint der Coach der Landesliga-Reserve. Ein ganz wesentlicher Punkt: die eingespielte Viererkette vergangener Spielzeiten ist aktuell ziemlich gesprengt. Der eine etatmäßige Innenverteidiger, Co-Trainer Marian Tüns, ist nach einer verletzungsbedingten Auszeit laut eigener Aussage „längst noch nicht bei 100 Prozent“, der andere, Bastian Bergmann hilft (mindestens) bis zum Ende der Vorbereitung bei der personell gebeutelten ersten Mannschaft aus. Linksverteidiger Dave Mangold ist aktuell angeschlagen, während die beiden Kandidaten für die rechte Seite, Kay Eickholt und Tom Paschedag, momentan urlauben.

Viererkette aktuell gesprengt

Stattdessen standen zuletzt drei vormalige A-Jugendliche in der hintersten Verteidigungslinie. Und die müssten halt noch ein, zwei Dinge lernen, so Heitmann – gerade im Duell mit nicht selten abgebrühten Kreisligastürmern, wie Tüns ergänzt. Die beiden wollen das nur nicht als Kritik an den Youngstern missverstanden wissen. Der Unterbau sei nun mal (wie fast überall) eine Ausbildungscombo. Darauf liege 2022/23 „mehr denn je der Fokus“, betont Heitmann. Nicht weniger als zwölf Neuzugänge aus der ersten und zweiten U19-Mannschaft senken den schon vorher niedrigen Altersschnitt noch mal beträchtlich. Trotzdem glaubt Heitmann an seinen „Kindergarten“: „Die Jungs sind bestens ausgebildet, ich bin mir sicher, dass uns einige auf Anhieb helfen.“ So wie das in der Vorsaison bei Niclas Sondermann und Tim Jäger der Fall gewesen sei.

Überhaupt habe sich sein junges Team in der Vorsaison ganz ordentlich verkauft, mit einem Ausreißer nach oben, dem 3:2-Sieg gegen die Übermannschaft Warendorfer SU, und ein paar wenigen schwächeren Auftritten, „gerade in den Derbys, da haben wir zu viele Punkte hergeschenkt“.

Titelanwärter: SG und Wacker

Ob es erneut der fünfte Rang – wie 2021/22 – wird, sei nicht so leicht zu prognostizieren, meint Heitmann: „Die Liga ist ja jetzt deutlich größer. Ein paar der Mannschaften, die dazugekommen sind, kann ich leistungsmäßig noch gar nicht einordnen. Wobei man Amelsbüren definitiv auf der Rechnung haben sollte, so souverän, wie das Team aufgestiegen ist. Für den Titel kommen aus meiner Sicht am ehesten Wacker Mecklenbeck und die SG Selm in Betracht, die wollten ja schon in der abgelaufenen Saison unbedingt aufsteigen.“

Wichtiger noch als das tabellarische Abschneiden der eigenen Elf sei, „dass bei den jungen Leuten eine Entwicklung erkennbar ist. Dass sich der eine oder andere für höhere Aufgaben im Verein empfiehlt.“ Beide Trainer beginnen noch im August ihren C-Lizenz-Lehrgang. Da sie aber in unterschiedlichen Kursen untergebracht seien, „wird bei jedem Training einer von uns vor Ort sein“, erklärt Tüns.