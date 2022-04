Notelf des SV Herbern gewinnt gegen Ahaus

Wann Benjamin Siegert das letzte Mal in einem Pflichtspiel getroffen hatte, daran konnte sich der Ex-Preuße selbst partout nicht erinnern. „1964, glaube ich . . .“, antwortete er nach kurzem Nachgrübeln im Scherz. Jedenfalls war es eine Weile her. Am Sonntagnachmittag, eine Viertelstunde vor Schluss des Heimspiels gegen Eintracht Ahaus, knipste er zum 2:1, der Trainer des SV Herbern, der nur in Notfällen mit auf dem Platz steht.

Dass er getroffen (und auch die Vorlage zum 1:0 gegeben) hatte, war ihm jedoch relativ wurscht: „Vor dem Spiel hätten wir ein Unentschieden sofort unterschrieben, weil wir personell auf dem letzten Loch pfeifen. Aber heute haben sich die Jungs für ihre Leistungen endlich mal belohnt . . .“

Tatsächlich lieferten die Blau-Gelben eine bärenstarke Vorstellung gegen den Tabellensechsten ab, vor allem Luis Krampe auf der linken Außenbahn und Leo Fenker im Tor hatten einen Sahnetag erwischt.

Nach 20 Minuten parierte der SVH-Keeper einen Schuss von Cihan Bolat aus kurzer Distanz, im direkten Gegenzug markierte Krampe nach Vorgabe seines Spielertrainers die Herberner Führung. Nur zwei Minuten später flankte Siegert wieder, diesmal auf Daniel Krüger, der knapp am Tor vorbeiköpfte. Später musste EA-Keeper Nico Schemmick gegen den durchgelaufenen Krüger klären (34.). Sein Kollege Fenker parierte einen Volleyschuss von Till Dresemann (45.).

Nach der Pause wurde es noch turbulenter, vor allem nach dem 1:1 per Kopfball von Lennart Varwick. Robin Schmitt (52.), Julian Trapp (61.), Fabian Vogt (63.), Siegert mit einem sehenswerten 30-Meter-Schuss (66.) und Krampe (69.) hatten das 2:1 für den SVH auf dem Fuß. Auf der anderen Seite machte Fenker Chancen von Jannes Brüning (68.) und Hendrik Vennemann (71.) zunichte. Dann probierte es Siegert aus halbrechter Position direkt, der noch abgefälschte Ball landete im langen Eck – 2:1.

Der lang ersehnte Sieg nach zuvor vielen unglücklichen Unentschieden tut nicht nur der blau-gelben Seele gut, er bedeutet auch drei wertvolle Punkte im Abstiegskampf.

SVH: Fenker – Schmitt, Dombrowski, Vogt, Bröer – Siegert, Richter, Breloh, Krampe – Trapp (82. Hülk), Krüger (68. Gremme). Tore: 1:0 Krampe (22.), 1:1 Varwick (47.), 2:1 Siegert (75.).