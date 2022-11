Nur strahlende Gesichter

Magnus Schröder vom SC Hagen-Wildewiese sicherte sich beim 33. Westerwinkellauf über zehn Kilometer nur den Sieg. Einen neuen Streckenrekord stellte Johanna Schönherr (LSF Münster) im 5000-Meter-Lauf auf (17:15 Minuten).

Auch wenn nicht weitere Rekorde geknackt wurden: Beim 33. Westerwinkel-Laufes sah man am Samstagnachmittag ausschließlich fröhliche Gesichter. Nachdem der Lauf im vergangenen Jahr aufgrund von Corona noch mit angezogener Handbremse ausgetragen wurde, war dieses Mal wieder alles erlaubt. Die beliebten Schülerläufe und auch der Bambinilauf wurden erstmals nach der ersten Corona-Absage wieder ausgetragen und sorgten zusätzlich für viele Zuschauer an der Strecke.

„Wir sind rundum zufrieden“, sagte Oliver Schuschel vom Orga-Team des SV Herbern. Der Ablauf der Veranstaltung war top, das bestätigten auch auswärtige Läufergruppen. Die „LippeRunners“ waren mit einem Dutzend Teilnehmern an den Start gegangen. Aschebergs ehemaliger Bürgermeister Dr. Bert Risthaus landete beim Zehn-Kilometer-Lauf in seiner Altersklasse auf dem 13. Platz. Seit nunmehr zehn Jahren nimmt Risthaus am Westerwinkellauf teil. Dafür gab es Applaus vor der Startaufstellung.

Über 70 Helfer und Helferinnen verzeichnete der Lauftreff. „Die Streckenposten haben alles für die Sicherheit gegeben, die Auswertung ist reibungslos gelaufen und es ist nichts passiert“, freute Schuschel sich über den Verlauf der gut fünfstündigen Veranstaltung, bei der sogar der Wettergott mitspielte.

Dass die Herberner zu organisieren wissen, belohnten auch die Läufer aus der Region: Insgesamt 841 Nennungen waren für die Wettbewerbe über 1,3 Kilometer (Schülerläufe), die Schlossrunde (2,8 Kilometer), die Walkingrunde (fünf Kilometer) sowie die Läufe über fünf und zehn Kilometer eingegangen. Auch die Bambinis erfreuten wieder einmal die Zuschauer – da wurde vom Mama, Papa, Oma und Opa angefeuert, als ob es kein Morgen mehr gebe. Am Ende gab’s 699 Finisher.

„Über 800 Anmeldungen nach Corona ist mehr als wir erwartet haben. Das sind zwar knapp zehn Prozent weniger als vor der Pandemie – wenn ich mir andere Veranstaltungen anschaue, ist das im Vergleich dazu aber sehr gut“, so Oliver Schuschel,

Und nach dem Westerwinkellauf ist bekanntlich vor dem Westerwinkel-Lauf: Die 34. Auflage wird 2023 am 4. November stattfinden.

Ergebnisse: https://my.raceresult.com/192100/