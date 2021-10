Quartett übernimmt Macks Aufgaben

Jürgen Große-Budde, Sven Spiegiel sowie Laura und Mieke Brockmeier haben im Derby ganze Arbeit geleistet. Dass die praktisch schon geschlagene Mannschaft des SV Herbern nach der Pause ein derart fulminantes Comeback hinlegt und das Duell mit dem VfL Senden doch noch umbiegt: auch ein Verdienst der vier Teamverantwortlichen, die kurzfristig für Detlef Mack eingesprungen waren. Seit Montag steht fest: Mindestens bis zum Jahresende wird es in dieser oder einer ähnlichen Konstellation weitergehen. Der Cheftrainer hat den Verein gebeten, ihn bis auf Weiteres von seinen Aufgaben zu entbinden.

„Detlef ist von sich aus auf uns zugekommen“, betont Toni Brockmeier. Macks neuer Job in Magdeburg sei doch fordernder als ursprünglich angenommen. Daher sei es fraglich, ob der Coach, wie in den vergangenen Wochen, zumindest dem Abschlusstraining und den Partien beiwohnen könne, so der SVH-Funktionär. Ob Mack 2022, wenn die Arbeit im Osten getan ist, den Posten wieder übernimmt oder den Frauen-Bezirksligisten gar eine weitere Saison trainiert: offen.

Für eine Weile wird auch die hochschwangere Laura Brockmeier ausfallen. Daher hat Toni Brockmeier am Rande des Derbys den Vater einer Spielerin angesprochen, ob der übergangsweise aushelfen könne – „sieht ganz gut aus“, glaubt Papa Brockmeier. Mieke Brockmeier wird sich weiter um die SVH-Torfrauen kümmern, Spiegiel die Montags- und Große-Budde die Mittwochseinheit leiten.