Robin Schwick zum TuS Hiltrup

Nach Julian Trapp, Luis Krampe, Sebastian Schütte und Michael Schulte verlässt am Saisonende ein fünfter Leistungsträger den SV Herbern. Kein Blau-Gelber ist in der laufenden Spielzeit bis dato treffsicherer.

Robin Schwick, Flügelflitzer des Fußball-Landesligisten SV Herbern, zieht es zum TuS Hiltrup. Den Transfer mag Raul Prieto noch nicht bestätigen, wohl aber, dass es Gespräche zwischen dem 22-jährigen Offensivmann und den Entscheidern beim Westfalenligisten gegeben habe, so dessen sportlicher Leiter.

Schwick selbst hat den Transfer just gegenüber den Ruhr Nachrichten bestätigt. Er ist nach Julian Trapp, Luis Krampe, Sebastian Schütte sowie Michael Schulte bereits der fünfte Leistungsträger, der den SVH am Saisonende verlässt – und der dritte Angreifer. Aktuell kommt der junge Mann auf sieben Tore, kein Blau-Gelber war in der laufenden Spielzeit treffsicherer.

Ausgebildet wurde Schwick bei Union Lüdinghausen, RW Ahlen (unter dem künftigen TuS-Cheftrainer Marcel Stöppel) und dem SV Lippstadt, ehe es zurück zu seinem Heimatverein FC Nordkirchen ging. 2020 wechselte er, gemeinsam mit seinem damaligen Teamkollegen Benjamin Siegert, an die Werner Straße – Siegert als Coach, er als Spieler. Nach einer komplizierten ersten Saison avancierte der pfeilschnelle und technisch versierte Außenbahnspieler mit Beginn der zweiten zur Stammkraft.