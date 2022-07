RV St. Hubertus Ascheberg holt den Pott

Die Spannung könnte doch noch steigen, hatten wir in unserer Vorschau auf das Finale des WN-Pokals gemutmaßt. Und tatsächlich: Der klare Favorit, der RV St. Hubertus Ascheberg, kam beim Turnier in Senden doch noch mächtig ins Straucheln, und das nutzte die Konkurrenz aus Lüdinghausen – für den Tagessieg auf der letzten Etappe, für den Gesamtsieg reichte es dennoch nicht . . .

Dabei hätte die Equipe aus der Steverstadt auch den Pokal holen können. Denn Marie Fallenberg mit Cordula und Frank Fallenberg mit Le Coer leisteten sich jeweils einen Abwurf, die Ascheberger kamen mit nur zwei fehlerfreien Ritten in die Wertung. Jedoch: Auch die Lüdinghauserinnen Hanna Höcke und Marie Resing blieben nicht fehlerfrei, damit behielt der RV St. Hubertus in der Gesamtabrechnung die Nase vorn.

Dass die Lüdinghauserinnen wenigstens den Sieg in der Tageswertung feiern konnten, hatten sie vor allem Ida Langenstroth zu verdanken, die als letzte Reiterin ihrer Equipe mit ihrem Wallach El Christobal nur so durch den Parcours raste und am Ende fast fünf Sekunden schneller war als die Aschebergerin Anna Baumhöver, die mit ihrer Stute Avicii den zweitschnellsten Ritt hinlegte. „Er ist unheimlich clever, hat großes Sprungvermögen und ist natürlich auch sehr schnell“, lobte eine strahlende Langenstroth El Christobal.

Dritter in Senden wurde der RV von Nagel Herbern vor der gastgebenden Equipe des RV Senden, die 2021 den WN-Pokal gewonnen hatte. Der RV Seppenrade und der RV Drensteinfurt waren nicht angetreten.