Schlaflos in Davensberg – Event des SV Davaria

Am Samstag (30. Juli) richtet der SV Davaria Davensberg ab 16 Uhr zum dritten Mal sein alljährliches Turnier am Rinkeroder Weg aus. Fans dieser Sportart sollten sich für den späteren Abend besser nichts vornehmen.

Seit 2017 – hier eine Archivaufnahme von den Anfängen im Waldstadion – wird in Davensberg Cricket gespielt.

Er habe sich wirklich Mühe gegeben, beteuert Jürgen Sandner. Und es sei ja auch faszinierend gewesen, dieses für die meisten Mitteleuropäer so merkwürdig anmutende Spektakel mal aus der Nähe zu betrachten. Aber, so ehrlich ist der Mann: Wirklich durchdrungen habe er die Feinheiten dieser Sportart kaum. Macht ja nichts. Zain-Ali Sabi ginge es vermutlich ebenso, würde er sich einen B-Liga-Kick des SV Davaria Davensberg anschauen. Fußball ist in seiner Heimat Pakistan ähnlich exotisch wie Cricket hierzulande. Zusammengefunden haben sie trotzdem, der Kapitän des SVD Cricket Club NRW und der stellvertretende Vorsitzende der Flüchtlingshilfe St. Lambertus Ascheberg.

In Pakistan und Co. Nationalsport

Die meisten Davensberger Spieler sind auf dem Weg aus Pakistan, aus Afghanistan oder aus Indien – aus Ländern mithin, in denen Cricket Nationalsport ist – in der hiesigen Gemeinde gestrandet. „Da passt es doch perfekt, dass wir diesen Leuten ein bisschen unter die Arme greifen“, findet Sandner. Zwei Mal schon hat die Flüchtlingshilfe der Abteilung einen mittleren dreistelligen Eurobetrag zukommen lassen – für Material und Ausrüstung. 2017, bei der Gründung, war es der Kreissportbund, der die Neu-Davaren unterstützte.

Seither trainieren Sabi und seine Kollegen, immer sonntags, fleißig in der örtlichen Grundschule. Um sich beim alljährlichen Höhepunkt, dem eigenen Turnier, nur ja keine Blöße zu geben. Wobei diese Sorge relativ unbegründet ist. Vor zwei Jahren gewannen sie den prestigeträchtigen Wettbewerb, zu dem selbst Mannschaften aus Berlin und Stuttgart anreisen, sogar.

Entscheidung im Morgengrauen – oder später

Am heutigen Samstag (30. Juli) richtet der der SVD Cricket Club NRW das Event zum vierten Mal – zum dritten Mal in Davensberg – aus. Dabei müssen die Teilnehmer nicht nur regelkundig sein – der Sport sei „für Laien schon recht kompliziert“, räumt Sabi ein –, sie dürfen auch keine Müdigkeit vorschützen. Cricket kann sich ziehen. Zwölf Stunden und länger dauert dieses Kräftemessen, das um 16 Uhr im Waldstadion beginnt und irgendwann im sonntäglichen Morgengrauen entschieden wind.

Trotz der unchristlichen Zeit hofft der Davaren-Kapitän und Turnierchef, „dass ein paar Menschen aus Davensberg und Umgebung vorbeischauen“. Selbst wenn sie, wie Sandner, noch ein wenig Nachhilfe in Sachen Regelkunde bräuchten: „Cricket ist echt rasant und voll von taktischen Kniffen.“