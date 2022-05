Schönwetterfußball – SV Herbern siegt 6:0

Der SV Herbern hat am Sonntag mit 6:0 (3:0) gegen die Reserve des TuS Haltern gewonnen. Ein Blau-Gelber war besonders auffällig.

Am Sonntag gastierte die zweite Mannschaft des TuS Haltern in Herbern. Mit einem gerade mal 14 Mann starken Kader reiste die Mannschaft aus dem Tabellenkeller an. Entsprechend locker wirkte der 6:0 (3:0)-Erfolg von Benjamin Siegerts Truppe.

Locker ging es aber nicht los. Herbern quälte sich regelrecht in das Spiel. Nicht nur ein paar Minuten brauchten die Hausherren, um wach zu werden, sondern ganze 30 Minuten und einen Doppelwechsel. Siegert nahm Robin Schwick und Fabian Vogt vom Feld, brachte Sebastian Schütte und Fynn Rottmann. „Tut mir leid für die beiden Jungs, ich hätte nach der halben Stunde zehn Spieler auswechseln können“, ärgerte Siegert sich nach der Partie über den schwachen Start.

Das Signal von der Seitenlinie zeigte aber gleich Wirkung. Nur vier Minuten später hämmerte Daniel Krüger den Ball aus ganz spitzem Winkel unhaltbar unter den Giebel. Kurz vor der Pause dann noch der Doppelschlag von Luis Krampe, der über die rechte Offensivseite eine überragende Leistung ablieferte.

In der zweiten Halbzeit merkte man schnell, dass der vielzitierte Deckel bereits vor der Pause auf der Partie lag. Die nächsten 45 Minuten sollten sich für die Gastgeber wie ein ambitioniertes Trainingsspiel anfühlen. Viel Gegenwehr kam nicht mehr von der Reserve der Reserve von Haltern.

Herbern spielte befreit auf, trieb den Ball immer wieder über die schnellen Flügel in den Gefahrenbereich. Krampe legte die Treffer von Joe Breloh (60.) und Krüger (69.) auf, bevor er es sich nicht nehmen ließ, selbst seinen Dreierpack zu schnüren (76.).

SVH: Sandhowe – Schmitt, Dombrowski, Schulte, Bröer – Richter, Breloh (66. Trapp) – Krampe (83. Lünemann), Vogt (32. Rottmann), Schwick (32. Schütte) – Krüger. Tore: 1:0 Krüger (36.), 2:0/3:0 Krampe (43./44.), 4:0 Breloh (60.), 5:0 Krüger (69.), 6:0 Krampe (76.).