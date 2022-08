Sina Brügger gewinnt Silber mit der Mannschaft

Auch wenn am Ende auf die siegreichen Iren nur 3,5 Punkte – nicht ganz ein Abwurf – zum Gold-Coup fehlten: Mit Silber war die deutsche Equipe in Strzegom/Polen, bei der Europameisterschaft in der Pony-Vielseitigkeit, bestens zufrieden.

Erheblichen Anteil am Gewinn der Medaille hatte die Jüngste im Team, Sina Brügger (RV Ascheberg). Die 14-Jährige und Next Generation leisteten sich in der letzten von drei Teildisziplinen nur einen Springfehler. Da bei Merle Hoffmann, im Einzel beim Start-Ziel-Sieg der Französin Mae Rinaldi auf Boston du Verdon Dritte, und Penny Lane ebenfalls nur eine Stange fiel und Pita Schmid mit Sietlands Catrina gar eine Nullrunde gelang, hielt die deutsche Mannschaft, in der Linn Marie Schlütter und Rathcline Dream am Schlusstag das Streichergebnis lieferten, die übrige Konkurrenz auf Distanz. Bronze ging an das Quartett auf Frankreich.

Stark auch Brüggers zehnter Platz in der Einzelwertung. Bei seiner EM-Premiere hatte das Duo auch tags zuvor im Gelände alle Hindernisse gemeistert, aber 5,4 Zeitfehler kassiert.