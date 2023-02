SMP: Bis Sonntag online abstimmen

Am Sonntagabend endet im Netz das Voting für den Sportmedienpreis (SMP). Je zehn Frauen, Männer und Mannschaften hoffen auf möglichst viele Stimmen.

Endspurt bei der Kreissportlerwahl: Noch bis Sonntag (5. Februar) können Fans, Freunde, Familie und Vereine online auf der eigens vom Kreissportbund eingerichteten Homepage für ihre Lieblinge in den drei Kategorien abstimmen. Aus unserem Verbreitungsgebiet sind bei den Frauen die Volleyballerinnen Cinja Tillmann (Beach/Senden), Hanna Orthmann (Halle/Lüdinghausen) und Vielseitigkeitsreiterin Sina Brügger (Ascheberg) nominiert. Bei den Männern stehen Viertliga-Fußballer Niklas Castelle (Senden), Radsportler Sebastian Niehues, Grasbahnfahrer Christian Hülshorst sowie die Badminton-Asse Ties van der Lecq, Leon Kaschura und Linus Emmerich (alle Lüdinghausen) zur Wahl. Um den Titel Mannschaft des Jahres bewerben sich Badminton-Erstligist Union Lüdinghausen, die U 19-Fußballer des VfL Senden sowie die Herren- und die U 17-Handballer des ASV Senden. Wer bis zu vier Freikarten für die Sportlergala am 24. Februar (Freitag), 19 Uhr, benötigt, schicke bis Montag eine Mail an smp@ksb-coesfeld.de.