Sonne strahlt am Haselbüschken

Nachdem das Turnier am Haselbüschken vor zwei Jahren gar nicht und 2021 nur in abgespeckter Form stattgefunden hatte, hatte der RV von Nagel Herbern am Wochenende endlich wieder einen Wettbewerbsreigen in dem bis 2019 gewohnten Umfang anbieten können.

Es war ein voller Erfolg – nicht nur wegen des Wetters, das, den Donnerstag mal ausgeklammert, besser gar nicht hätte sein können. „Wir sind sehr zufrieden“, zog Vereins-Geschäftsführerin Barbara Kümer das Fazit der vier Turniertage. „Wir hatten ein tolles Helferteam, in dem alle mitgezogen haben. Das Turnier war sehr gut besucht, und wir haben tolle sportliche Leistungen gesehen.“

Auch mit den Leistungen der eigenen Reiter war der RV von Nagel absolut im Reinen, obwohl es die Herberner etwa im Speed-Derby am Freitag und beim S*-Springen am Sonntag nicht in die Platzierungen geschafft hatten. Dafür sammelten die Nachwuchsreiter des Vereins umso mehr Schleifen, etwa Max Hawighorst, Lena Heitbaum, Greta Vorspohl oder Zoe Marie Jonic.

Das erste S*-Springen mit Stechen seit drei Jahren im Parcours am Haselbüschken gewann am frühen Sonntagabend Lutz Gripshöver vom Nachbarverein RV St. Georg Werne mit seinem Hengst Bellini Royal. Die Entscheidung war knapp – ganze neun Hundertstelsekunden schneller war Gripshöver als sein Vereinskollege Stephan Naber mit Stute Cyber Zirkeline. Der Havixbecker Franz Hubert Schulze Schleithoff und Stute Canada waren drei Sekunden langsamer als Gripshöver und Bellini Royal. Das waren die einzigen drei von 32 Paaren, die beide Umläufe fehlerfrei absolvierten.

Neun Paare hatten es ins Stechen geschafft, elf landeten am Ende in der Platzierung, davon zwei mit einem Abwurf im ersten Umlauf. Pech hatte Eike Thamm vom RV Lüdinghausen, der mit Catado am Ende weniger als eine Sekunde zu langsam war für eine Schleife.

Der Seppenrader Florian Karns wurde am Sonntag mit Clim bim Zweiter in einer Springprüfung der Klasse M**. Lokalmatador Christopher Baartz und Comme Tessa platzierten sich mit einem ebenfalls fehlerfreien Ritt auf Rang sieben. Im Dressurviereck waren Jana Thamm vom RV Lüdinghausen und ihr Wallach Bordeaux L‘amour erfolgreich. Sie absolvierten die Prüfung auf M*-Niveau als Dritte mit der Wertnote 7,4.

Als bester Jugendreiter aus den Reihen des RV von Nagel Herbern wurde Max Hawighorst ausgezeichnet. Erfolgreichste erwachsene Reiter des gastgebenden Vereins waren Vanessa Kümer und Theresa Selhorst.