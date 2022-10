Späte Tore bescheren Davaria drei Punkte

Für Davaren-Kapitän Dennis Kreuzberg (am Ball) gab’s in Hiltrup einen Scorer-Punkt.

Die Drittvertretung des TuS Hiltrup zählt laut Rojhat Atalan taktisch wie fußballerisch zu jenen Teams, die man eher in der oberen Hälfte der Kreisliga B verorten sollte (aktuell sind die Südstädter Achter). Da sei genau die Geduld gefragt gewesen, die das eigene Team in den vergangenen Wochen dann und wann habe vermissen lassen, so der Spielertrainer des SV Davaria Davensberg. Am Sonntag machten es seine Schützlinge diesbezüglich deutlich besser, dank später Treffer brachten die Davaren die Punkte beim 2:0 (0:0)-Erfolg am Osttor mit heim.

Dabei hatten die Besucher arge personelle Probleme. Mit Anas Lotfi (gesperrt), dem zuletzt so treffsicheren Marcio Duarte Melao (verhindert), Serwen Agirman sowie Masen und Mahmoud Mahmoud (alle angeschlagen) fehlten gleich fünf Leistungsträger. Die erste Hälfte sei von gegenseitigem Respekt und Abtasten geprägt gewesen, so Atalan. Ein Hiltruper traf den Pfosten, bei einem weiteren Versuch der Gastgeber war SVD-Keeper Jürgen Stilling zur Stelle. Klare Aktionen auf der anderen Seite: Fehlanzeige.

Das änderte sich nach der Pause. Einen Freistoß nach Foul an Dennis Kreuzberg (das die Davensberger im Strafraum gesehen hatten) schnibbelte Davensbergs Kapitän sehenswert über die Mauer, doch Marvin Löscher fischte die Kugel so gerade aus dem Winkel. Wenig später war der TuS-Schnapper machtlos, nach Kreuzberg-Ecke traf Kelvin Shabani per Kopf (79.) – bereits das fünfte Saisontor des Innenverteidigers. Mazlum Agirmann, einer von nur zwei Bankspielern, machte in der Nachspielzeit alles klar. Dicker Wermutstropfen: Neuzugang Exoce Ndosa zog sich eine Oberschenkelverletzung zu und fällt wohl bis zum Jahresende aus.