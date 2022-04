Spektakel nach der Pause – SV Herbern vs. Werner SC 3:3

Torreich war‘s bei widrigsten äußeren Bedingungen am Siepenweg, 3:3 (0:2) endete das Derby zwischen dem SV Herbern und dem Werner SC. Ein Ex-Blau-Gelber traf doppelt.

Als der Referee die erste Hälfte abpfiff, mag mancher, der es mit dem SV Herbern hält, sein Kommen schon bereut haben. Die Blau-Gelben lagen zu dem Zeitpunkt im Duell mit dem Werner SC 0:2 zurück, Besserung schien nicht in Sicht, das Usselwetter tat ein Übriges. „Nachher“, sinnierte SVH-Co-Trainer Jens Kalpein, „sind dann ja doch noch fast alle auf ihre Kosten gekommen.“ Kein Widerspruch. Denn ab dem Wechsel wurde es vor rund 400 Zuschauern am Siepenweg erst richtig spektakulär. 3:3 lautete der Endstand – ein Remis, mit dem Herbern grundsätzlich leben kann. Wobei „der Zeitpunkt des dritten Gegentreffers natürlich ein bisschen frustrierend war“, so Kalpein.

Der Reihe nach: Keine 180 Sekunden waren im Derby rum, da lag der WSC bereits vorn. Einen von Jannik Prinz’ gechippten Ball lupfte Jussef Saado über SVH-Keeper Leo Fenker hinweg ins Tor. Kurz vor dem Wechsel traf erneut der Ex-Herberner, diesmal in Szene gesetzt von Mirac Kavakbasi. Allerdings habe der Schütze dabei „glasklar im Abseits gestanden“, schimpfte Kalpein.

Die Hausherren schüttelten sich in der Kabine, agierten mit Wiederbeginn deutlich offensiver – und wurden belohnt. Julian Trapp stellte den Anschluss her (72.) und wurde, fünf Zeigerumdrehungen später, von einem WSC-Verteidiger in der Box gefällt. Den fälligen Elfer verwandelte Daniel Krüger zum 2:2. Und wieder vergingen nur fünf Minuten, dann besorgte der eingewechselte Luis Krampe gar die Führung für die Hausherren. Doch praktisch mit dem Abpfiff war Wernes Kapitän Chris Thannheiser nach einem Konter zur Stelle.

SVH: Fenker – Schmitt, Dombrowski, Vogt, Schütte (86. Schulte) – Steinkamp, Breloh (64. Bröer) – Scholtysik (89. Richter), Trapp, Schwick (46. Krampe) – Krüger. Tore: 0:1/0:2 Saado (3./42.), 1:2 Trapp (72.), 2:2 Krüger (72./FE), 3:2 Krampe (82.), 3:3 Thannheiser (90.).