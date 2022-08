Staffel für Coach des SV Herbern „eine einzige Wundertüte“

Für Sven Spigiel und sein Team, den SV Herbern, geht es am ersten Spieltag (Sonntag, 15 Uhr) zu einem alten Bekannten, den VfL Senden. Über die übrigen Gegner weiß der Coach so gut wie gar nichts.

Sven Spigiel war bereits in der Vorsaison Trainer des SV Herbern, gemeinsam mit Jürgen Große-Budde. Der künftige Chefcoach sollte also mit der Gegnerschaft der Blau-Gelben halbwegs vertraut sein. Eigentlich. Tatsächlich ist die Liga „für mich eine komplette Wundertüte“. Nur der VfL Senden (siehe oben) und RW Ahlen begleiten den SVH in die Dortmunder Staffel (Bezirksliga 4). Daher „werde ich mich hüten, irgendwelche Prognosen abzugeben“. Wolle man ihn trotzdem partout auf ein Ziel festlegen, „dann kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nur sagen: der Klassenerhalt. Über alles andere können wir uns gern nach der Hinrunde unterhalten“.

Deutlich mehr erzählen kann Spigiel über die Neuzugänge. Schließlich hat er sechs von ihnen – die Birkhahn-Zwillinge Finja und Merle, Ida Jaspert, Fiene Beckemeyer, Jule Pawlas und Leni Schütte – noch 2021/22 gecoacht, als er parallel Herberns U 17, ebenfalls Bezirksligist, betreute. Alle hätten sich in der Vorbereitung gezeigt. Pawlas etwa habe beim 7:0-Sieg im Pokal in Handorf „einen Riesenjob auf der Sechserposition“ gemacht. Schütte, die mit Janine Dartmann das Torhüter-Duo bildet, sei ebenfalls „auf einem sehr guten Weg“.

Jaspert für Urban

Und Ida Jaspert könnte die Position rechts vorn bekleiden, wo in der Vorsaison Merle Urban wirbelte, die wahrscheinlich ihre Laufbahn beendet. „Ida ist ähnlich schnell, trickreich, und sie schlägt präzise Flanken“, lobt ihr neuer, alter Coach den Youngster, der in den vergangenen Wochen zudem mehrfach ins Schwarze getroffen hat.

Gleiches gilt für Maja Przybilla, die bis vor einem Jahr das Tor des Jugend-Bundesligisten FSV Gütersloh hütete (WN berichteten), künftig aber in der Zentrale die Fäden ziehen soll. „Aufgrund ihrer Top-Ausbildung kann sie auch auf dem Feld Dinge, die man in der Liga selten sieht“, staunt Spigiel.

Somit wähnt der Cheftrainer die Mannschaft, die am Sonntag (28. August), 15 Uhr, beim Altkreisrivalen VfL Senden gastiert, gut aufgestellt – trotz der Abgänge von Lina und Merle Urban sowie Celine Lutter, die es jobbedingt in den Norden verschlägt. Maren Wegmann und Franka Lammers fehlen wegen eines längeren Auslandsaufenthaltes bis auf Weiteres.