Starker TuS Ascheberg unterliegt SG Selm

Marcel Bonnekoh war begeistert von seiner Mannschaft, auch wenn diese gerade mit 1:2 (0:2) gegen die SG Selm verloren hatte. Aber der Ascheberger Trainer hatte seine Truppe nicht nur gleichwertig gesehen, sondern phasenweise als das bessere Team. „Und das gegen einen sehr starken Gegner, über eine Halbzeit lang in Unterzahl und bei zwei sehr strittigen Schiedsrichterentscheidungen gegen uns.“ Damit spielte er auf die Gegentreffer an, die der TuS von Niklas Neumann eingeschenkt bekommen hatte. „Dem ersten Tor ging ein Handspiel voraus. Das zweite Tor war ein berechtigter Strafstoß nach Notbremse unseres Torhüters Simon White. Aber warum er dann auch noch Rot bekam, erschließt sich mir nicht. Das ist doch eine Doppelbestrafung.“ Schade für den TuS, dass Mirco Frenking beim Stand von 0:1 nur den Pfosten traf und Dustin Hölscher später das mögliche 2:2 verpasste. So blieb das 1:2 durch Dennis Heinrich das einzige Erfolgserlebnis der Ascheberger. Die Punkte sind weg, aber der Trainer war sehr zufrieden. Ist doch auch was!

TuS: White – Markhoff, Zahlten, Westhoff, Lohmann (84. Sandhowe) – Witthoff, Sobbe – Höscher (71. Schwipp), Heinrich – Heubrock (46. Kofoth), Frenking (53. Hüging). – Tore: 0:1 Neumann (6.), 0:2 Neumann (44./FE), 1:2 Heinrich (73.), Rot: White (TuS/42.).