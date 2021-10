SV Herbern besiegt SC Altenrheine

Riesenerleichterung an der Werner Straße: Mit einem 2:0 gegen den SC Altenrheine hat der SV Herbern den zweiten Dreier gelandet. Ganz ohne Nackenschlag gingen aber auch diese 90 Minuten nicht an den Blau-Gelben vorbei.

Riesenerleichterung an der Werner Straße: Mit einem 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen den bisherigen Tabellenfünften SC Altenrheine hat der personalgeplagte SV Herbern den zweiten Dreier gelandet. Ganz ohne Nackenschlag gingen aber auch diese 90 Minuten nicht an den Blau-Gelben vorbei: Kapitän Philipp Dubicki wurde mit Verdacht auf Muskelfaserriss ausgewechselt und ergänzt das ohnehin gut gefüllte Lazarett des SVH für mehrere Wochen.

„Definitiv verdient“ sei der Erfolg gegen den SCA gewesen, so Coach Benjamin Siegert, der das dritte Mal in Folge selbst mit auf dem Feld stand. „Wenn wir heute wieder verloren hätten, wäre das ein Faustschlag ins Gesicht gewesen“, spielte er auf das unglücklich verlorene Landesliga-Derby sieben Tage zuvor beim VfL Senden an, wo Herbern über weite Strecken der Partie die überlegene Mannschaft gewesen war und am Ende dennoch ohne Punkte die Heimreise hatte antreten müssen.

Gegen Altenrheine brachte Sebastian Schütte die Gastgeber schon in der dritten Minute in Führung, als er einen Freistoß direkt in den Winkel jagte. Auf der Gegenseite ließ die Herberner während der gesamten 90 Minuten wenig zu gegen Gäste, die ihr Glück immer wieder mit langen Bällen versuchten.

Die Siegert-Elf hätte die frühe Führung zeitig ausbauen können, doch der Spielertrainer selbst (31.) und Pechvogel Daniel Krüger (36.), der noch immer auf sein erstes Saisontor wartet, trafen frei stehend das Tor nicht.

So mussten die Gastgeber und die Herberner Anhänger lange auf den zweiten Treffer warten. Eine Viertelstunde vor dem Ende war es soweit, als der mit durchgestartete Linksverteidiger Tim Bröer einen SVH-Konter zum 2:0 abschloss, nachdem er sich gegen SC-Keeper André Wiesch im Eins-gegen-Eins durchgesetzt hatte.

„Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht“, so Benjamin Siegert. „Gegen Altenrheine mit 2:0 zu gewinnen, in der Phase, in der wir uns befinden – das ist aller Ehren wert.“

In der Tabelle ist der SVH auf den drittletzten Platz geklettert und nun in Schlagweite auf die Nichtabstiegsplätze.

SVH: Sandhowe – Siegert, Schulte, Dombrowski, Bröer – Scholtysik (61. Sobbe), Schütte (70. Krampe), Dubicki (36. Richter), Närdemann, Schwick – Krüger (76. Rottmann). Tore: 1:0 Schütte (3.), 2:0 Bröer (74.).