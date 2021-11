SV Herbern erwischt schwarzen Tag in Peckeloh

Mit 0:2 (0:2) hat der bisherige Tabellenfünfte SV Herbern (Staffel 7) beim Drittletzten SC Peckeloh verloren – auf dem Papier sicherlich überraschend, tatsächlich eher weniger.

Denn die Gäste waren mit großen Personalproblemen angereist. Mit Annika Vogel (verletzt) und Merle Urban (beruflich verhindert) fehlten gleich zwei Stürmerinnen. Nadine Steincke fiel ebenfalls aus beruflichen Gründen aus, Hannah Kruckenbaum war angeschlagen. Dass Laura Heitplatz nach einer Operation an den Weisheitszähnen mehrere Wochen Trainingsrückstand hatte, machte die Situation auch nicht besser.

„Ich wäre mit einem Unentschieden schon zufrieden gewesen“, sollte Jürgen Große-Budde aus dem Trainerteam des SVH nach dem Schlusspfiff sagen. Doch schon in der 13. Minute lagen die Gastgeberinnen nach einem Freistoßtor in Führung. Eine Viertelstunde später liefen die Herbernerinnen, die unabhängig von ihrem schmalen Kader auch spielerisch nicht ihren besten Tag erwischt hatten, in einen Konter – 0:2. Für wenigstens einen Punkt kamen die Gäste auch nach dem Wiederanpfiff nicht mehr in Frage.

SVH: Dartmann – Prüße, Drewa, Heitplatz, Kühnhenrich, M. Kruckenbaum, L. Urban, Große-Budde (66. Streyl), Hohenhövel (80. Nienhaus), Lammers, Vorlop (46. Jaspert).