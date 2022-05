SV Herbern gegen Peckeloh – Hektik statt Tore

HerbernKeine Tore, aber Hektik für drei Spiele: Die Nullnummer des SV Herbern gegen den SC Peckeloh war am Tag der Arbeit kein Vergnügen, weder für die Spielerinnen auf noch für Trainer Jürgen Große-Budde neben dem Platz. Den ärgerte dabei vor allem, dass das Schiedsrichtergespann den möglicherweise größten Anteil am zerfahrenen Spiel hatte. „Das war schon dramatisch, was da gepfiffen wurde“, so Große-Budde, der fragwürdige Bewertungen auf beiden Seiten konstatierte, die möglicherweise entscheidende aber wohl am Peckeloher Strafraum nach 19 Minuten, als ein Foul der Gäste-Keeperin gegen Annika Vogel nicht mit der Roten Karte geahndet wurde. „Da wurde Annika förmlich gefällt.“ Die Unparteiischen ließen Gnade vor Recht und Gelb vor Rot ergehen. Große Budde: „In Überzahl wäre das Spiel wahrscheinlich anders ausgegangen.“ So blieb es aber personell wie auf der Anzeigetafel beim Gleichstand. Dass Torfrau Janine Dartmann 15 Minuten vor Spiel­ende verletzt vom Platz und Feldspielerin Laura Kühnhenrich zwischen die Pfosten rücken musste, trug ebenfalls nicht zur Feierlaune bei.

SV Herbern: Dartmann - Prüße, Drewa, Heitplatz, Urban, Vogel, Blesenkemper, M. Kruckenbaum, Urban, Große Budde, Vorkop – eingewechselt: Kühnhenrich, H. Kruckenbaum, Jaspert.