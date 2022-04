SV Herbern gibt sich keine Blöße

SVH-Außenstürmer Luis Krampe (l.) traf beim 4:0-Sieg am Sonntag in Wiescherhöfen doppelt.

Benjamin Siegert war mit einem „etwas mulmigen Gefühl“ zum Spiel seines SV Herbern beim TuS Wiescherhöfen gereist. Schließlich wolle kein Coach in der Liga derjenige sein, dessen Team im Duell mit dem abgeschlagenen Tabellenletzten die erste Saisonniederlage kassiert. Doch die Sorge des SVH-Trainers war völlig unbegründet. Zu keiner Sekunde der Partie kam der designierte Absteiger für einen Erfolg über die Blau-Gelben in Betracht. Das 0:4 (0:2) nach 90 Minuten war aus Sicht des TuS sogar noch schmeichelhaft.

Bereits nach acht Minuten das 0:1, Torschütze: Julian Trapp. Mit dem Pausenpfiff stellte Luis Krampe auf 0:2. Auch das 0:3, unmittelbar nach Wiederbeginn, ging auf das Konto des einen Flügelstürmers, kurz darauf war der andere, Robin Schwick, zum 0:4 erfolgreich. Alle vier Treffer habe Herbern seriös rausgespielt, fand Siegert.

SVH verschwenderisch

Was dem Trainer nicht ganz so gefiel, war die Vielzahl an Gelegenheiten, die seine Schützlinge ungenutzt ließen. Sämtliche drei Torschützen, aber auch Marcel Scholtysik hätten das Ergebnis deutlich höher schrauben können – gerade in Überzahl, Amin Lakhlifi El-Fellah war nach einem Frustfoul an Joe Breloh vom Platz geflogen. „Aber das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die gesamte Spielzeit“, so Siegert.

Unterm Strich zähle freilich, „dass wir den einen Punkt aus Roxel mit dem Sieg in Hamm vergoldet und uns weiter von den Kellerrängen entfernt haben“. Herbern hat bereits sieben Zähler mehr auf dem Konto als der momentan erste Absteiger Borussia Münster.

SVH: Fenker – Schmitt, Dombrowski (70. Vogt), Schulte, Bröer (60. Bröer) – Scholtysik, Richer, Breloh – Krampe, Trapp (65. Gremme), Schwick. Tore: 0:1 Trapp (8.), 0:2/0:3 Krampe (45./47.), 0:4 Schwick (54.). Rot: Lakhlifi El-Fellah (TuS) wegen Nachtretens (70.).