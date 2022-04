SV Herbern hat nicht nur Pech in Altenrheine

„Wir haben nach dem Spiel lange untereinander diskutiert, ob das nun ein guter Punkt oder zwei verlorene Punkte waren“, kommentierte Trainer Benjamin Siegert das 1:1 (0:0) des SV Herbern beim SC Altenrheine. Sein persönliches Fazit: „Dem Spielverlauf nach war es ein verdientes Unentschieden, aber dennoch haben wir wieder einmal zwei Punkte liegenlassen.“

Die Blau-Gelben waren zehn Minuten nach der Pause durch ein Tor von Luis Krampe in Führung gegangen und hielten diese bis über das Ende der regulären Spielzeit hinaus. Dann fiel doch noch das 1:1. Dass das Remis trotz des Gegentores kurz vor Toresschluss leistungsgerecht war, führte der SVH-Coach vor allem darauf zurück, dass die Altenrheiner in der ersten Halbzeit einen Elfmeter nicht hatten verwerten können, der SCA-Spieler schoss das Leder über das Tor der Herberner (31.). Und darauf, dass in der zweiten Hälfte ein Treffer der Gastgeber nicht gegeben worden war (69.). Zu Recht, so Siegert, denn ein im Abseits stehender Spieler habe SVH-Keeper Leo Fenker irritiert, ohne direkt ins Geschehen eingegriffen zu haben. Der Linienrichter habe dies glücklicherweise bemerkt, was ja auch nicht immer selbstverständlich sei.

Auch ein gewonnener Punkt beim SC Altenrheine war unter den aktuellen personellen Voraussetzungen ohnehin aller Ehren wert, da der SV Herbern mit einer Notelf beim Tabellenachten angetreten war, mit Mathis Hülk und Mirco Kortendick hatten zwei Spieler aus der U 23 am Ostermontag der auf dem Zahnfleisch gehenden Landesliga-Elf der Blau-Gelben ausgeholfen.

SVH: Fenker – Schmitt, Dombrowski, Schulte, Bröer – Scholtysik, Sobbe, Richter, Rottmann (77. Hülk) – Krampe (82. Grütering), Schwick (88. Kortendick). Tore: 0:1 Krampe (55.), 1:1 Langner (90.+1). BV: SCA verschießt Elfmeter (31.).