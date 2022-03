SV Herbern landet klaren Sieg in Oelde

Den zweiten 5:1-Sieg in Folge tütete der SV Herbern ein. Nach dem klaren Heimsieg sieben Tage zuvor gegen den Abstiegskandidaten Sünninghausen gewann er nun bei der SpVg Oelde – dem Tabellendritten. „Wenn man mir dieses Ergebnis vorher angeboten hätte, hätte ich das blind unterschrieben“, freute sich Gästetrainer Jürgen Große-Budde, dessen Team eine „mannschaftlich geschlossene, gute Leistung“ gezeigt habe.

Die überragende Laura Heitplatz brachte den SVH nach Vorarbeit von Merle Urban in Führung (31.). Nach dem Seitenwechsel legten Leonie Prüße und Laura Kühnhenrich nach (52./67.), das war schon mehr als eine kleine Vorentscheidung. Nach einem von den Herbernerinnen schlecht verteidigten Konter gelang Oelde das 1:3 (76.), zu mehr sollte es für die Spielvereinigung an diesem frühen Sonntagnachmittag aber nicht reichen. Die Partie war längst entschieden, als Annika Vogel das Ergebnis mit zwei Toren in der Schlussphase weiter in die Höhe schraubte (84./90.+1). Was nach dem Spielverlauf Gästetrainer Jürgen Große-Budde zufolge auch mehr als gerecht war: „Es hätte auch 6:1 oder 7:1 ausgehen können.“

SVH: Dartmann – Prüße (77. Wegmann), Drewa, Heitplatz, M. Urban (61. Vogel), Kühnhenrich, M. Kruckenbaum, L. Urban (83. Hönekop), Große-Budde, H. Kruckenbaum (81. Jaspert), Vorlop.