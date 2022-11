SV Herbern mischt die Spielklasse auf

In der Vorsaison hat der SV Herbern die Liga mit Ach und Krach gehalten. In der laufenden Spielzeit eilen die Blau-Gelben indes von Erfolg zu Erfolg. Was aus mehreren Gründen bemerkenswert ist.

Als Hanna Kruckenbaum und Malte Henrichs, die Trainer der U 17-Bezirksliga-Fußballerinnen des SV Herbern, nach der Vorbereitung ihre Schützlinge fragten, was die denn für ein Saisonziel hätten, da hieß es aus dem Kreis der Mannschaft: „oberes Drittel“. „Da haben Malte und ich uns erstmal einen erstaunten Blick zugeworfen“, erzählt Kruckenbaum. Sie selbst und ihr coachender Kollege hätten das etwas zurückhaltender formuliert. „Sicher die Klasse halten“, „möglichst nichts mit dem Abstieg zu tun haben“. So was. Bloß: Machen die Blau-Gelben so weiter wie bisher, dann ist der Ligaverbleib ernsthaft gefährdet – nur halt anders als gedacht. Herberns B-Juniorinnen eilen von Erfolg zu Erfolg. Gelingt dem ungeschlagenen Tabellenzweiten im Topspiel am 27. November (Sonntag), 11 Uhr, daheim gegen Spitzenreiter ASC Schöppingen ein weiterer Erfolg, dann tauschen die Duellanten die Plätze.

Jugendleiter überrascht

Der anhaltende Höhenflug der SVH-Mädchen kommt nicht nur für Kruckenbaum und Henrichs völlig überraschend. „Wir dachten ja, dass es für unsere U 17 eine schwierige Spielzeit werden würde“, erklärt Jugendleiter Toni Brockmeier. Denn: „Zum einen sind im Sommer absolute Leistungsträgerinnen wie Ida Jaspert zu den Damen gewechselt. Zum anderen ist Sven Spigiel, der langjährige Coach, denselben Weg gegangen. Und: 2021/22 hat die Mannschaft nur mit größter Mühe die Klasse gehalten.“ Sie musste sogar die Relegation bestreiten, obschon sich die später als obsolet erwies.

Wieso also der Umschwung? Zwei Spieltage vor Hinrundenschluss hat die Elf fast doppelt so viele Zähler auf dem Konto wie in der gesamten Vorsaison. „Die Mädchen kommen klar übers Kollektiv“, weiß Kruckenbaum. Müssten sie auch, da die eine Überfliegerin fehle. Und natürlich gebe jeder zusätzliche Dreier in der Meisterschaft – zuletzt waren es vier am Stück – zusätzliches Selbstvertrauen. Was umso bemerkenswerter sei, „da wir einen recht schmalen 17er-Kader haben“.

Landesliga eher kein Thema

Brockmeier sieht auch in der Arbeit von Kruckenbaum (schon unter Spigiel Co-Trainerin der B-Juniorinnen sowie Spielerin der ersten Damenmannschaft) und Henrichs einen wesentlichen Grund dafür, dass es derzeit so gut läuft in Herbern: „Hanna, die schon eine Menge Erfahrung auf dem Gebiet hat, und Malte ergänzen einander prima.“

Trotzdem betont der langjährige SVH-Funktionär, dass die Landesliga kein wirkliches Thema sei: „Ich traue dieser tollen Truppe viel zu und gönne ihr jeden Erfolg. Aber selbst wenn die Mädchen am Ende Meister werden würden, bliebe die Frage, ob es Sinn macht, mit den aktuellen Jungjahrgängen und denen, die 2023 aus der C-Jugend kommen, in einer so starken Spielklasse anzutreten.“