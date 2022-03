SV Herbern spielt remis gegen Gievenbeck

Der SVH – hier Hanna Kruckenbaum (am Ball) – spielte nur 0:0.

Alles andere als ein Spektakel bekamen die Zuschauer der Partie zwischen dem SV Herbern und dem 1. FC Gievenbeck zu sehen. „Es war ein an Höhepunkten und Torchancen sehr armes Spiel“, bilanzierte SVH-Trainer Jürgen Große-Budde. „Keine der beiden Mannschaften hätte einen Sieg verdient.“ Und so wurde zumindest das Ergebnis Spielverlauf und Teams gerecht: Die Partie am Siepenweg endete 0:0.

Vor allem Herberns Keeperin Janine Dartmann und ihre Vorderleute verbrachten einen vergleichsweise ruhigen Nachmittag. „Es gab für uns keine wirklich gefährliche Szene“, so Große-Budde. Doch auch auf der Gegenseite tat sich nicht wirklich viel. Marie Kruckenbaum kam nach einer Ecke zum Kopfball, den FCG-Keeperin Birgit Schulz aber halten konnte (69.). Kurz vor dem Schlusspfiff scheiterte Leonie Prüße mit einem Schuss nach indirektem Freistoß.

Dabei hätten die Blau-Gelben gegen den Abstiegskandidaten aus Gievenbeck durchaus gewinnen können, hatten aber keinen besonders guten Tag erwischt. „Wir hatten zu viele Fehler im Aufbauspiel“, so Coach Große-Budde.

SVH: Dartmann – Prüße, Drewa, Heitplatz, M. Urban, Vogel, M. Kruckenbaum, Große-Budde (66. Jaspert), H. Kruckenbaum (60. Wegmann), Hönekop, Vorlop.