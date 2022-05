SV Herbern spielt remis in Wettringen

Wieder einmal, wie so oft in den vergangenen Wochen, spielte Landesligist SV Herbern 1:1 – obwohl für die Blau-Gelben erneut ein Dreier dringesessen hätte. „Katastrophe . . .“, kommentierte Co-Trainer Jens Kalpein die Pechserie nach dem Remis bei Vorwärts Wettringen. „Wir haben uns in der Offensive wieder selber im Weg gestanden.“ Die Rahmenbedingungen waren für keine der beiden Mannschaften ideal. Der Rasen taugte nicht für anspruchsvollen Fußball, vom Nebengelände wurden die Spieler von feiernden Jugendlichen durchgängig mit „100 Dezibel“ (Kalpein) beschallt. Die Gastgeber gingen durch nach einem Freistoß durch einen Kopfball von David Ratering in Führung. „Da haben wir nicht aufgepasst“, sollte der Herberner Co-Trainer, der den krankheitsbedingt fehlenden Benjamin Siegert ersetzte, später sagen. Tim Bröer glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach Vorarbeit von Joe Breloh, der sich auf seinem Weg zum Tor auch durch mehrere Fouls nicht hatte irritieren lassen, aus. Danach stürmte nur noch der SV Herbern, der aber „vier, fünf ganz dicke Dinger“ (Kalpein) nicht nutzen konnte. Und auch kein Tor in Überzahl erzielte, nachdem ein Wettringer in der 70. Minute wegen eines Fouls an Daniel Krüger die rote Karte gesehen hatte.

SVH: Fenker – Schmitt, Dombrowski, Schulte, Bröer – Scholtysik (90. Steinkamp), Richter, Breloh, Vogt (87. Hülk), Krampe (65. Schwick) – Krüger (86. Gremme). Tore: 1:0 Ratering (17.), 1:1 Bröer (45.+2).