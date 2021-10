SV Herbern tauscht Plätze mit Alverskirchen

Mit 2:1 (1:0) haben die Fußballerinnen des SV Herbern (Staffel 7) ihr Heimspiel gegen die DJK RW Alverskirchen gewonnen und damit mit den Gästen die Plätze in der Tabelle getauscht. Der SVH ist nun Fünfter.

„Das war relativ klar“, so Sven Spigiel aus dem Herberner Trainerteam. Am Ende sei es noch einmal eng geworden, doch sei der Erfolg des Gastgebers unzweifelhaft verdient gewesen.

Die DJK machte es den Schwarz-Gelben in der ersten Halbzeit schwer, weil sie tief stand und der SVH-Offensive so wenig Räume ließ. Dennoch kamen die Herbernerinnen zu ihren Chancen, von denen eine in der 21. Minute zum 1:0 führte. Nach einer sehenswerten Kombination beförderte Marie Kruckenbaum den Ball aus spitzem Winkel ins Alverskirchener Gehäuse.

Auch nach der Pause ruhte sich der SVH nicht auf der Führung aus, sondern spielte weiter munter nach vorne. Die Rot-Weißen mussten ihre starre Blockadehaltung nun aufgeben, um am Siepenweg noch punkten zu können und versuchten es mit langen Bällen. Doch die Herberner Abwehr war gut postiert. Als Annika Vogel zwei Gegenspielerinnen aussteigen ließ und zum 2:0 abschloss, war der Sieg greifbar nahe (70.).

Doch es wurde nach einmal spannend, als ein Weitschuss von DJK-Knipserin Verena Wemhove in der letzten Minute der regulären Spielzeit sein Ziel fand. „Vor ihr waren wir bereits gewarnt, nachdem sie schon im Pokal zwei Mal gegen uns getroffen hatte“, so Spigiel. In den fünf Minuten der Nachspielzeit warf Alverskirchen alles nach vorne, doch der SVH brachte den Sieg über die Zeit.

SVH: Dartmann – Jaspert, Drewa, M. Urban, Vogel, Kühnhenrich (75. H. Kruckenbaum), M. Kruckenbaum, L. Urban, Große Budde, Hohenhövel (20. Lammers), Vorlop.