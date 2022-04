SV Herbern U 23 schlägt VfL Wolbeck 2

Wieder gewonnen, wieder kein Gegentor kassiert. Und wieder vergessen, das Match vorzeitig zu entscheiden. Das war aber auch der einzige Vorwurf, den Daniel Heitmann seiner Elf, der U 23 des SV Herbern, nach dem 2:0 (0:0)-Sieg des A-Liga-Fünften über den Vorletzten VfL Wolbeck 2 machte.

Das Spiel, so der Coach der Blau-Gelben, sei ganz ähnlich gelaufen wie jenes drei Tage zuvor gegen Ottmarsbocholt (1:0): „Wir haben 80 Prozent Ballbesitz, bringen aber den letzten Pass nicht an den Mann, lassen uns dann nach 25, 30 Minuten einlullen und müssen in ein, zwei Situationen sogar froh sein, dass der Gegner uns nicht auskontert.“ Die einzige echte SVH-Chance vor dem Wechsel vergab Lars Overs, dessen Volleyabnahme nach Max Rolfs Flanke knapp am langen Pfosten vorbeizischte.

Richtig zwingend agierten die Gastgeber erst mit Wiederbeginn. Nach einem Overs-Freistoß, den ein Herberner per Kopf verlängerte, schob Dennis Närdemann, Leihgabe aus der ersten Mannschaft, die Kugel zum 1:0 ein. Wolbeck gab sich nicht geschlagen, presste hoch, gewährte den Hausherren dadurch aber ein halbes Dutzend bester Kontergelegenheiten. Eine davon nutzte Overs, nach feinem Doppelpass mit Mathis Hülk, in der Nachspielzeit.

SVH 2: Zurloh – Eickholt, Tüns, Bergmann, Mangold (90. Forsthövel) – Hülk, D. Närdemann (64. Le. Krampe) – Rolf, Jäger (88. Dabbelt), Sondermann (67. Kortendick) – Overs. Tore: 1:0 D. Närdemann (54.), 2:0 Overs (90.+2).