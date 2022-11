SV Herbern und BVB beeindrucken

„Ich bin megastolz auf meine Mädels“, meinte Trainer Spigiel nach der Heimpartie des SV Herbern gegen Borussia Dortmund. Der SVH hatte gegen den Ligadominator verloren – aber nach was für einem Auftritt . . .

„Ich bin megastolz auf meine Mädels“, meinte Trainer Sven Spigiel nach der Heimpartie der Herberner Frauen gegen Borussia Dortmund. Der SVH hatte gegen den verlustpunktfreien Bezirksliga-Primus mit 1:4 (0:2) verloren – aber nach was für einem Auftritt . . . „Das war Werbung für den Frauenfußball“, so Spigiel über das Duell vor rund 400 Zuschauern am Siepenweg.

Womit beide Mannschaften gemeint waren. „Dortmund hat die zweiten Bälle eiskalt verwandelt, da zeigte sich die Qualität. Und die Keeperin war eine Granate . . .“, war Spigiel beeindruckt. Ebenso wie vom Auftritt seines eigenen Teams: „Der BVB hatte nicht damit gerechnet, dass wir vorne so schnell sind.“ Das einzige Manko: die Chancenverwertung. Nur eine ihrer Möglichkeiten konnten die Blau-Gelben nutzen, woran aber eben auch Dortmunds Keeperin Sandra Schröer ihren Anteil hatte.

Kurz vor der Pause holte sie Annika Vogel von den Beinen. Die SVH-Spielerin schoss den folgenden Elfmeter selbst, Schröer parierte ihn (44.). Es wäre das 1:2 gewesen, nachdem der BVB schon zwei Mal getroffen hatte (5./32.). Nur eine Herbernerin sollte die Dortmunder Keeperin überwinden – Ida Jaspert vier Minuten nach der Pause, es war der zweite BVB-Gegentreffer im elften Spiel. Kurz darauf stellten die Gäste den alten Abstand wieder her und schließlich köpfte Jule Pawlas beim Versuch, den Ball zu klären, unglücklich ins eigene Tor (84.).

SVH: Dartmann – L. Jas­pert, Drewa, M. Kruckenbaum, Weniger – Hohenhövel, Przybilla, Kühnhenrich – I. Jaspert. Vogel, Prüße (Pawlas, Heitplatz, Streyl, Gundelach).