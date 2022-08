SV Herbern verliert, Coach sauer auf Referee

Der SV Herbern ist in Runde eins des Cup-Wettbewerbs auf Kreisebene ausgeschieden, die Blau-Gelben verloren bei BW Beelen mit 1:3 (0:0). Auch der Unparteiische habe zum Ergebnis beigetragen, fand SVH-Coach Julian Wiedenhöft.

Verloren in Beelen mit 1:3: Fabian Hellmich (r.) und Co.

Er sei, beteuert Julian Wiedenhöft, „eigentlich keiner, der die Schuld nach Niederlagen auf den Unparteiischen abwälzt“. In dem Fall, so der Coach des Fußball-Landesligisten SV Herbern, müsse er indes eine Ausnahme machen. Das 2:0 für BW Beelen, laut Wiedenhöft die spielentscheidende Szene, sei absolut irregulär gewesen. Danach hätten der eigenen Elf Selbstvertrauen, aber auch die nötigen Körner gefehlt, um das Erstrundenmatch beim Bezirksligaaufsteiger aus dem Kreis Warendorf noch umzubiegen. 3:1 (0:0) hieß es nach 90 Pokalminuten aus Sicht der Hausherren.

Mit dem Auftritt seiner Mannen in Hälfte eins war der neue Cheftrainer „absolut einverstanden. Schade, dass wir es in der Phase versäumt haben, ein oder sogar zwei Tore zu erzielen.“ Chancen gab es, so hatten Daniel Krüger und Neuzugang Frederik Falk jeweils das 0:1 auf dem Schlappen.

Der erste Treffer fiel dann, kurz nach dem Wechsel, auf der anderen Seite. Wobei sowohl die Flanke als auch Mohamed Maras Kopfball (48.) zu verhindern gewesen wären, so Wiedenhöft. Dem 2:0, nur 120 Sekunden später, war dann die Szene vorausgegangen, die den SVH-Coach derartig auf die Palme brachte: Christoph Hunnewinkel habe die Hand schon am Ball gehabt, ehe ihm Johannes Bonkamp die Kugel regelwidrig abgejagt und eingeschoben habe. „Jeder im Stadion hat auf den Freistoßpfiff gewartet – aber der kam nicht“, so Wiedenhöft.

Marco Spliethofe erzielte nach gut einer Stunde sogar das 3:0, Daniel Krügers Tor per Kopf zum 3:1 – es lief bereits die Nachspielzeit – hatte nur mehr statistischen Wert.