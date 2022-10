SV Herbern verliert Derby gegen Werne

Er sei überzeugt, dass Landesliga-Schlusslicht Werner SC die Wende schaffen würde, hatte Herberns Trainer Julian Wiedenhöft einen Tag vor dem Nachbarschaftsderby beim SVH im WN-Interview gesagt – „hoffentlich natürlich nicht schon gegen uns . . .“

Tatsächlich haben die Werner die Partie in Herbern nun gewonnen, mit 2:0 (0:0). Ob es eine Wende war, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Immerhin hat der WSC nun nach Punkten mit dem Vorletzten Concordia Albachten gleichgezogen (und dass dieser am Sonntag beim Tabellenvierten Borken den alten Abstand wiederherstellt, ist eher unwahrscheinlich).

Doch das dürfte SVH-Coach Wiedenhöft wohl weniger interessieren. Sein eigenes Team hat am Freitagabend die Chance verpasst, sich vom Tabellenkeller abzusetzen – und ist selbst in die rote Zone gerutscht, weil es nach dem Torverhältnis nun schlechter dasteht als der punktgleiche SC Altenrheine. Und dabei spielt der SCA am Sonntag erst noch – im Kellerduell bei Viktoria Heiden, die mit einem Sieg ebenfalls noch an Herbern vorbeiziehen kann.

Kein Wunder, dass der SVH-Trainer nach dem Derby angefressen war. Ein wenig wortkarg fielen seine Worte im WN-Interview aus, wobei herauszuhören war, dass ihn vor allem die frühen verletzungsbedingten Auswechslungen von Daniel Krüger und Frederik Falk fuchsten. Trotz allem habe sich seine Truppe kämpferisch nicht unterkriegen lassen, betonte Wiedenhöft.

Die Partie wurde vor allem von den galligen Wernern intensiv geführt, war aber chancenarm. In der sechsten Minute lenkte ein WSC-Verteidiger den Ball nach einer Flanke von Steffen Hunnewinkel vor dem einschussbereiten Krüger zur Ecke. Auf der Gegenseite brachte kurz vor der Pause ausgerechnet Colin Lachowicz, der in der Jugend selbst für den SVH gekickt hatte, die Gäste vor den etwa 600 Zuschauern an der Werner Straße in Führung.

Auch in Hälfte zwei blieben Chancen rar. Bis der Schiri kurz vor Schluss nach einem Foul von Erik Heidbrink auf den Punkt zeigte – und Jannik Prinz mit dem 0:2 alles klar machte.

SVH: Chr. Hunnewinkel – Bergmann (79. Schürmann), Dombrowski, Heidbrink, Bröer – Falk (38. Sondermann, 82. Sondermann), Richter, Scholdei, St. Hunnewinkel – Krüger (33. Pettendrup), Rottmann. Tore: 0:1 Lachowicz (41.), 0:2 Prinz (86./FE).