SV Herbern verpasst Sieg beim BSV Roxel

1:1 (0:1) endete das Nachholspiel in der Fußball-Landesliga am Dienstagabend zwischen dem BSV Roxel und dem SV Herbern. Die Punkteteilung gehe in Ordnung, fand Jens Kalpein. Gleichwohl wäre die Partie „wahrscheinlich anders gelaufen, hätten wir gleich nach der Pause das zweite Tor gemacht.“

Der Auftritt der Blau-Gelben in Hälfte eins sei „sehr gut“ gewesen, lobte Kalpein. Nur hätten sich die Besucher reichlich Zeit gelassen, um in Führung zu gehen: Je ein Mal hatten Daniel Krüger und Luis Krampe das 0:1 auf dem Kopf, „bei Luis‘ Chance reagiert der BSV-Keeper sensationell“.

Dann doch das Tor: Krampes Hereingabe verwertete Krüger am kurzen Pfosten per Hacke (45.). Und gleich nach Wiederbeginn besagte Szene, die das Match hätte vorentscheiden können. Doch Krampe scheiterte aus spitzem Winkel am Aluminium, den Nachschuss vergab Linksverteidiger Tim Bröer.

Anschließend sei es ein ziemlich ausgeglichenes Duell gewesen, so der Assistent von SVH-Coach Benjamin Siegert. Kurz vor dem Ende dann der Ausgleich: Für einen kurzen Moment war die Hintermannschaft der Besucher unsortiert – und Adenis Krasniqi für den BSV zur Stelle (79.). In der Schlussminute fast das 1:2: Julian Trapp marschierte aufs Tor der Münsteraner zu, wurde im Sechzehner regelwidrig bedrängt, kam aber trotzdem zum Abschluss. „Wäre ,Trappi‘ zu Boden gegangen, hätte er den Elfer bekommen. Das hat ihm der Schiri bestätigt“, so Kalpein. SVH: Fenker – Schmitt, Dombrowski, Vogt, Bröer – Steinkamp (67. Schulte), Schütte (75. Richter) – Scholtysik (82. Breloh), Trapp, Krampe (76. Schwick) – Krüger. Tore: 0:1 Krüger (45.), 1:1 Krasniqi (79.).